Program, ki je vreden tudi najbolj prestižnega odra

Pogum v srcu, cvet v roki je bil naslov koncerta, ki sta ga ob 80-letnici osvoboditve pripravili kulturni društvi Sovodnje in Danica. S čustvenostjo in tudi z odporniškim zanosom nabit glasbeni večer je bil na sporedu v nedeljo popoldne v sovodenjskem kulturnem domu Jožefa Češčuta. Vabilu prirediteljev se je odzvalo veliko število ljudi, saj je šlo za srečanje z že nekoliko pozabljeno partizansko pesmijo, ki je naše prednike spodbujala in hrabrila v boju s črnimi silami.

Posebnost večera je bila tudi v tem, da so ga oblikovala pretežno dekleta, ki so sestavljala kar mogočen pevski zbor s kakimi 35 pevkami. Sestavljale so ga pevke treh dekliških sestavov: Vokalne skupine Danica in Dekliške skupine Biseri z Vrha ter Ženske vokalne skupine Konfluens iz Sovodenj. Tako zasnovan zbor je pripravila in vodila dirigentka Jana Drassich, ki je tudi pripravila ustrezne priredbe. Z res izjemnimi nastopi so program večera popestrile še tri solistke - Martina Feri ter njeni gojenki pri Glasbeni matici Neja Volčič in Giulia Sartori. Martina Feri je petje tudi pospremila na klavirju. Moško zastopstvo na koncertu so prispevali Ivo Tull na kitaro in z vokalom, Tomaž Grassi s harmoniko ter mlada Alan in Saša Peric na bas kitaro oz. trobento in tolkala.

Smisel večeru sta prispevala še recitatorja Robert Cotič iz dvorane in Katerina Citter kot glas iz ozadja. Njima je bila zaupana vloga, da s primernimi mislimi povezujeta program in predstavita izvedene skladbe.

Se nismo ničesar naučili?

Na večeru ni manjkal niti priložnostni nagovor, ki ga je v imenu obeh društev izrekel Damjan Vižintin z Vrha. Med drugim je povedal, da je maj 1945 predstavljal konec petindvajsetletnega zatiranja slovenskega življa na Primorskem, kar pa naših ljudi ni strlo in so nasilju navkljub stopili v vrste NOB in nemalo pripomogli k odpravi zla. Zato je prav, je poudaril Vižintin, da se teh mladih fantov in deklet spomnimo in jih počastimo s pesmijo in primernimi mislimi. Pripomnil pa je tudi, da fašizem in njegova miselnost še nista v popolnosti odpravljena. Kljub zgodovinskim ugotovitvam, da je bil nacifašizem izprijeno in nasilno gibanje, ponekod v Evropi ponovno dviga glavo. »Se nismo ničesar naučili?«, se je vprašal govornik. Poglejmo samo, kaj se dogaja v Gazi, kjer ne gledamo vojnih spopadov, temveč pravi pokol ob popolni brezbrižnosti svetovnih veljakov. Izgleda, kot da bi svetovno politiko vodili norci in ne modri in zmerni politiki, je še dodal Vižintin. Sovodenjski večer partizanskih in uporniških pesmi pa je označil za sicer majhno, a po pomenu veliko in pomembno prireditev.

V pevskem programu so lepo izzvenele pesmi Materi padlega partizana, ki jo je na Kajuhovo besedilo uglasbil Igor Tull, ki jo je v duetu z Martino Feri tudi zapel. V raznih kombinacijah so sledile pesmi Pesem žena, Šivala je deklica zvezdo, Bleda luna, Jutri gremo v napad, Bilečanka itd. Zastopane so bile tudi italijanske pesmi, kot Gorizia tu sei maledetta in La guerra di Piero. Naravnost očarljivo so zazvenele pesmi v angleškem jeziku, ki so jih zapele prej naštete solistke: Dear Mrs. President, Lennonova Imagine in Blowin’ in the Wind Boba Dylana. Večer je zaključila primorska himna Vstala Primorska, ki jo je stoje zapela vsa dvorana, in kot dodatek še Bella ciao.

Nastopajoči so ustvarili enkratno vzdušje s programom, ki je izzvenel na globoki čustveni, a tudi brezhibni kvalitetni ravni. Marsikdo v dvorani je (celo s solzami v očeh) pripomnil, da tako zasnovan program lahko zaide na katerikoli, še tako prestižen oder.

Na koncu se je nastopajočim in tudi publiki za topel sprejem zahvalila predsednica vrhovskega društva Danica, Viljena Devetak, ki je tudi poskrbela za režijo večera. »Naj odmevi te glasbe ostanejo v naših srcih, kot spomin in vodilo – pogumni, povezani in polni upanja. In naj se vedno spomnimo – mir se začne v nas samih,« je bilo sporočilo, ki so ga navzoči lahko prebrali na programskem listu.

Ponovitev koncerta bo v četrtek, 30. oktobra, ob 20. uri v domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah.