Proizvodnjo bodo širili po zaslugi nove čokoladne ploščice

V tovarni Witor’s so v zadnjih mesecih povečali število uslužbencev, tako da jih imajo že 150, vendar nameravajo v prihodnje še zaposlovati.

»Proizvodnjo bomo z januarjem obogatili z novo vrsto čokoladnih ploščic,« pojasnjuje direktor tovarne Orazio Civello, ki je včeraj vrata obrata odprl goriškemu društvu slepih in slabovidnih. »Želimo si, da bi bila naša tovarna čim bolj vpeta v življenje krajevne skupnosti, zato smo zelo zadovoljni, da ste nas obiskali,« je Civello nagovoril šestnajstčlansko delegacijo slepih in slabovidnih, v kateri je bilo poleg Goričanov tudi nekaj članov tržaškega društva. »Za nas so tovrstni obiski zelo pomembni, zato smo izredno zadovoljni, da nam je tovarna Witor’s odprla svoja vrata, med drugim ravno na dan sv. Miklavža,« je povedala predsednica goriškega društva slepih in slabovidnih Irena Gulin, ki je opozorila, da imajo osebe z motnjami vida zelo izostrene ostale čute – med drugim tudi okus; ravno zaradi tega so marsikje zaposleni kot pokuševalci, tako da bi mogoče lahko dali svoj doprinos tudi k delu v tovarni Witor’s.

Direktor Civello je med obiskom poudaril, da v Štandrežu proizvajajo razne vrste piškotov in čokoladnih ploščic, sicer je njihov glavni proizvod boero, najbolj prodana čokoladna pralina v Italiji. Vsako leto jih prodajo okrog 2600 ton.