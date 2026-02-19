Avtobus trčil v solkanski nadvoz

Danes je v jutranjih urah ponovno prišlo do nesreče pri solkanskem železniškem nadvozu. Vanj se je zaletel voznik avtobusa, ki pa ni huje poškodoval objekta. Na prizorišču so bili policisti. Zgodba prometnih nesreč na tej točki je sicer kar pisana. Pred letom dni se je črpalka za beton tam kar dvakrat zagozdila, točneje decembra 2024 in februarja 2025.

52-letni voznik, ki naj bi bil doma iz Goriških brd, se v nesrečah ni huje poškodoval. Drugič pa so odkrili, da je bil pa pozitiven na hitrem testu na opiate. Zaradi naleta tovornega vozila pod železniški most je prišlo do premika celotne konstrukcije mostu, za kar 40 centimetrov. Železniški promet je moral obakrat več dni mirovati. Objekt so označili z vidnimi oznakami, da bi preprečili ponovne prometne nesreče.