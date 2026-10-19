Prometna vzgoja v Brdih tudi v slovenščini

Briška skupnost Collio je pripravila nov projekt Skupaj v šolo z Ježkom, s katero želi otrokom na prijazen in razumljiv način približati prometno vzgojo ter jih spodbuditi k varnemu in odgovornemu ravnanju v prometu. V okviru projekta je izšla tudi slikanica v slovenskem jeziku. Na novo pridobitev je na družbenih omrežjih opozoril števerjanski župan Marjan Drufovka, ki je poudaril, da je prometna vzgoja pomemben del odraščanja, saj otrokom pomaga razvijati občutek za varnost in odgovornost v prometu. Župan je posebej izpostavil pomen slovenske različice slikanice in se ob tem zahvalil občinski jezikovni službi, ki jo vodi Tanja Ambrožič.