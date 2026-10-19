Zahtevajo pojasnila o zapiranju padriškega predora

Zapora za zaporo, prometni zastoji in številna neodgovorjena vprašanja. Ponavljajoče se zapiranje padriškega predora, ki je v smeri proti Benetkam spet zaprt od danes do nedelje, že več mesecev otežuje življenje vsakodnevnim voznikom, dnevnim migrantom, zaposlenim v katinarski bolnišnici in drugim uporabnikom te pomembne prometne povezave. Ob nezadovoljstvu zaradi prometnih omejitev se krepi tudi zahteva po jasnejših informacijah: kdaj bodo dela končana, katere zapore so še predvidene in zakaj ni mogoče bolje organizirati gradbišča.

Na te težave opozarja spontana pobuda občanke Sabrine Serpi, ki je zbrala 154 podpornih podpisov. Pobudo so 8. septembra poslali tudi družbi ANAS, Občini Trst in prefekturi. 14. septembra pa so jo dopolnili ter vanjo vključili še Deželo FJK in ministrstvo za infrastrukturo in promet. Podpisniki od pristojnih zahtevajo predvsem celovit časovni načrt del, iz katerega bi bilo razvidno, katere zapore so še predvidene in kdaj naj bi bila dela končana. Na vse te dopise pobudniki do zdaj niso prejeli odgovorov.

Na težave sta se odzvala tudi občinski svetnik Luca Salvati in deželni svetnik Francesco Russo (oba DS), ki sta vprašanje odprla na institucionalni ravni. Na vprašanje, ki ga je v mestnem svetu septembra postavil Luca Salvati, je odgovoril le župan Roberto Dipiazza, ki je dejal samo to, da je za upravljanje predora pristojen ANAS.