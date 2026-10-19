Ste prejeli mail za zamenjavo zdravstvene izkaznice? Pozor!

Pazite se lažnih elektronskih sporočil o zdravstveni izkaznici, opozarja italijansko ministrstvo za zdravje. Prebivalce svarijo pred maili, ki zlorabljajo ime in logotip ministrstva za zdravje in v katerih je poziv za zamenjavo zdravstvene izkaznice s klikom na povezavo. Gre za goljufijo oziroma poskus phishinga, lažnega predstavljanja za krajo osebnih podatkov, zato nikar ne klikajte na povezave, ki so v tovrstnih elektronskih sporočilih.

Ministrstvo za zdravje ob tem sporoča, da z ministrstva ne pošiljajo nobenih sporočil ali povezav za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti zdravstvene izkaznice. Po preteku veljavnosti novo izkaznico prejmete po pošti, za kar ni treba posebej zaprositi. Prebivalce zato pozivajo, naj ne posredujejo osebnih ali plačilnih podatkov prek povezav, prejetih po e-pošti, tovrstna sporočila pa naj nemudoma izbrišejo.