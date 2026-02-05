Dalmacijo prizadelo neurje, poplavljalo obalna mesta

Dalmacijo je v sredo prizadelo neurje z nevihtami in orkanskim vetrom. Močan jugo je povzročil visoke valove, ob obali pa so zabeležili eno največjih plim v zadnjih letih, zaradi katere so bile poplavljene ulice in hiše nekaterih mest, poročajo hrvaški mediji.

V Dalmaciji je pihal močan južni veter. Najmočnejši sunek so zabeležili na Palagruži, dosegel je 137 kilometrov na uro. Hrvaška meteorološka služba pa je v bližini dvakrat izmerila najvišjo višino valov osem metrov.

Hkrati se je ob obali in na otokih pojavila izrazita plima, ki je bila po poročanju medijev največja letos in ena najvišjih v zadnjih letih. Morje se je dvignilo za več kot pol metra, ponekod tudi za več kot 70 centimetrov, zaradi česar so bili poplavljeni nižji deli obale.

Morje se je razlilo na obalo in ulice ter doseglo domove in poslovne prostore. Plima je bila še posebej izrazita v Trogirju in Splitu, pa tudi v Kaštelu, Omišu in na Hvaru.

Poleg plimovanja so v Splitu težave povzročali močni sunki vetra. Veter je nosil zaščitne ograje, premikal kontejnerje in podiral lažje konstrukcije.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer so prekinjene številne trajektne, katamaranske in ladijske linije, ki povezujejo otoke z Zadrom, Šibenikom, Splitom in Dubrovnikom.