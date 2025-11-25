»Prositi za pomoč je edina prava rešitev,« pravi Maria (ime je izmišljeno), ena izmed številnih žrtev nasilja, ki jim je goriško združenje SOS Rosa v zadnjih letih pomagalo, da so si ustvarile novo življenje. Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami, s posredovanjem omenjenega društva objavljamo anonimni intervju z mlajšo žensko, ki je doživela hudo psihološko in tudi fizično nasilje v partnerskem odnosu in je pred približno enim letom poiskala pomoč. Maria ni Goričanka, v Gorici pa je našla to, kar je najbolj pogrešala: občutek varnosti.

Moški, ki je nad vami izvajal nasilje, je bil vaš partner. Kdaj ste začutili potrebo po iskanju pomoči?

Ko sem popolnoma izgubila svojo svobodo. V določenem trenutku nisem smela več videti svojega otroka. Nisem več smela v službo. Počutila sem se v situaciji brez izhoda. Tam sem razumela, da moram najti pot iz te situacije, ki bi se brez dvoma le še poslabšala.

Je bila odločitev takojšnja ali je trajalo nekaj časa?

Terjala je nekaj časa, predvsem zaradi strahu. Živela sem v strahu, zase in za druge. To je strah, ki človeka popolnoma ohromi. Zavedala sem se, da karkoli naredim, veliko tvegam. Nikoli ne veš, ali jo boš odnesel brez posledic. Nikoli nisi dovolj pripravljen. Poskušaš odlašati in iskati pravi trenutek, ki pa pravzaprav ne obstaja, ker je vsak dan slabši od prejšnjega.

Kaj bi radi povedali ženski, ki doživlja nasilje?

Najprej, naj se nikakor ne krivi, če se počuti, da nima moči, da bi sama našla izhod iz te situacije. Mene je občutek krivde res dolgo oviral. Drugo, kar bi rada izpostavila, je, naj se ne boji prositi za pomoč. Ni razloga, da bi se sramovala. Prositi za pomoč je edina prava rešitev. Predvsem pa je treba to storiti čim prej, preden situacija pride do skrajnosti. Rešite se pravočasno! Stvari se ne bodo nikoli spremenile. Tudi ne opravičujte najmanjše epizode nasilja, češ da je tak njegov karakter ali da se tako obnaša, kar tudi sam trpi. Ne. Nikoli se ne bo izboljšalo.