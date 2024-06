Prostorsko stisko v jaslih krpajo z razmeščanjem

Goriška občina med prihodnjim šolskim letom zaradi izvedbe prenovitvenih del ne bo mogla računati na jasli na Drevoredu Virgilio, zaradi česar bodo morali tamkajšnje malčke razmestiti po ostalih jaslih, ki delujejo v mestu. Da bi bile tudi ostale stavbe primerne za večje število otrok, bodo nekatere izmed njih med poletjem deležne vrste vzdrževalnih in obnovitvenih del, s katerimi bodo povečali njihovo kapaciteto.

Goriška občina načrtuje prenovitvena dela v jaslih Incantatempo na Drevoredu Virgilio že nekaj časa. Poslopje, kjer domujejo največje jasli v goriški občini, bodo prilagodili potreseni zakonodaji, hkrati bodo tudi povečali njegovo energetsko varčnost. »Na občini si že leta prizadevamo, da bi bila vsa naša šolska poslopja varna. Pred kratkim smo pridobili finančni prispevek, ki ga je za obnovo jasli na Drevoredu Virglio nakazala Dežela Furlanija - Julijska krajina. Dela bodo trajala čez celo prihodnje šolsko leto, tako da smo morali poiskati ustrezno rešitev za vse malčke, ki obiskujejo jasli na Drevoredu Virgilio. Naposled smo se odločili, da jih bomo razmestili po ostalih jaslih po občinskem ozemlju,« pojasnjuje goriška občinska odbornica Silvana Romano. Po njenih besedah bodo med prihodnjim šolskim letom zagotovili mesto vsem otrokom, ki so obiskovali jasli Incantatempo, in še dodatnim 14 otrokom, ki so se vpisali v te jasli.

V prihodnosti bo več mest

Na goriški občini poudarjajo, da bodo po zaslugi vzdrževalnih in obnovitvenih del, ki jih bodo med poletjem izvedli v ostalih poslopjih, v prihodnjih letih imeli skupno na razpolago nekaj več mest v jaslih.

Med prihodnjim šolskim letom bo goriška občina v občinskih jaslih skupno sprejela 145 otrok (letos jih je 164), sicer je bilo prejetih 186 prošenj, med katerimi so jih 33 vložile družine, ki nimajo bivališča v Gorici. Med 145 malčki bodo tako otroci, ki bodo prvič obiskovali jasli, kot tudi tisti, ki jih že obiskujejo. Na občini pojasnjuje, da bodo z razmestitvijo malčkov po ostalih jaslih v mestu optimizirali uporabo človeških virov, to se pravi tako občinskih uslužbencev in uslužbenk kot tudi zaposlenih v zadrugah, ki upravljajo nekatere jasli. Število otrok bodo po zaslugi poletnih vzdrževalnih in obnovitvenih del nekoliko povišali, sicer na občini opozarjajo, da bodo povsod spoštovali smernice glede najvišjega možnega števila malčkov - nikjer jih torej ne bo preveč.

V goriške občinske jasli so za prihodnje šolsko leto sicer skupno sprejeli 44 novih otrok. 27 jih bo obiskovalo jasli Scoprire e giocare v Ulici Max Fabiani, v jaslih s slovenskim učnim jezikom Tika taka bo deset novih malčkov, šest jih bo obiskovalo jasli Il giardino incantato v Ulici Pasubio, s katerimi ima občina sklenjeno konvencijo. En otrok bo ne nazadnje obiskoval zasebne jasli Bimbincittà na Korzu Verdi, s katerimi ima goriška občina ravno tako sklenjeno konvencijo.