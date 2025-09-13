Proti rušenju nekdanje bolnišnice še s peticijo

Pisali so več institucijam, od računskega sodišča do Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine, zdaj pa vabijo še ostale Goričane, da se angažirajo in izrečejo o načrtu, ki je po njihovi oceni nesmiseln, potraten in celo škodljiv. Odbor, ki nasprotuje porušenju objektov nekdanjega bolnišničnega kompleksa v Ulici Vittorio Veneto in gradnji višješolskega kampusa na tem območju, je včeraj napovedal nov korak v svoji bitki. Na spletni strani Change.org je objavil peticijo, ki bo tudi vsem ostalim občankam in občanom dala možnost, da izrazijo svoje mnenje o usodi nekdanje bolnišnice.

O pobudi so novinarjem spregovorili včeraj, v petek, 19. septembra, ob 17.30 pa bo v dvorani Incontro v Podturnu javno srečanje, na katerem bodo občanom predstavili svoje ugotovitve in vzroke, zaradi katerih nasprotujejo uničenju nekdanjih bolnišničnih objektov nasproti Parka Basaglia in gradnji novega šolskega središča, za katerega se je zavzela Dežela FJK.

»Potem ko so leta 2008 bolnišnico preselili v Ulico Fatebenefratelli, je obsežen kompleks v Ulici Vittorio Veneto ostal neizkoriščen. Glede njegove prekvalifikacije smo slišali najrazličnejše hipoteze, od univerzitetnega kampusa do zapora, nato pa so ga skušali prodati. Izklicna cena je bila 24 milijonov evrov, kupec pa se ni našel. In kaj so potem sklenili? Odločili so se, da ga kar porušijo in namesto njega zgradijo višješolski kampus, in to za zavod Galilei, ki že ima svoj sedež in kjer ravnokar obnavljajo telovadnico,« pravi vodja odbora, arhitekt Romano Schnabl, ki je prepričan, da obstajajo za izboljšanje goriške šolske mreže druge možnosti v mestnem središču, od opuščenih vojašnic do drugih praznih stavb: porušenje nekdanje bolnišnice, ki so jo začeli graditi v 30. letih prejšnjega stoletja in so jo odprli leta 1958, je zato po ocenah članov odbora povsem nesmiselno, potratno in celo škodljivo.