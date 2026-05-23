Prestižna referenčna točka za celo območje

V kratkem naj bi odstranili gradbeni oder, nakar bo eden izmed goriških arhitekturnih biserov ponovno zagledal luč: gre za Vilo Louise, ki je v lasti Fundacije Coronini Cronberg. Pred nekaj dnevi so s sprejetjem omnibusnega zakona potrdili, da bo Fundacija tudi letos deležna deželnega prispevka v višini 300 tisoč evrov. Zakon potrjuje letno financiranje za obnovo in vzdrževanje goriške vile, ki je del zgodovinske dediščine mesta in je trenutno v postopku restavriranja.

V teku je namreč drugi sklop prenovitvenih del, ki naj bi se zaključil pred koncem letošnjega leta. Namembnost prenovljene vile pa je še ovita v meglo. »Prizadevamo si, da bi projekt postal čim bolj privlačen in bi predstavljal dodano vrednost za celotno območje,« je za Primorski dnevnik povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je hkrati predsednik Fundacije Coronini Cronberg. Sogovornik pa ne dvomi: vila bo namenjena prestižnim vsebinam.

Dolga prenovitvena odiseja

Poslopje na Trgu Culiat je bilo zgrajeno v 17. stoletju. Po desetletjih zanemarjenosti in propadanja so se leta 2024 pričela obsežna obnovitvena dela. Začetek del je bil predviden že za leto 2021, nato pa je prišlo do vrste komplikacij, od izbruha pandemije do velikega porasta cen gradbenega materiala. Nenazadnje so med stratigrafsko analizo slojev med prvim sklopom del naleteli še na freske, zaradi katerih je v projekt posegel Zavod za varstvo kulturne dediščine.

»Ko gre za restavratorska dela, se postopek vedno zavleče,«je komentiral direktor Fundacije Claudio Polverino. Drugega sklopa del, ki znaša 3,4 milijona evrov, so se torej lotili s triletno zamudo, konec januarja 2024. Predvidoma naj bi se sklop zaključil po 598 dneh, torej v drugi polovici letošnjega leta.

Drugi sklop zaobjema vsa strukturna dela stavbe, je pojasnil Polverino. Sem spadajo ureditev strehe, gradbenih temeljev, kanalizacije, popravilo sten in zidov ter protipotresna sanacija. Predvidena je tudi preureditev dvorišča. Sledil bo še tretji sklop del, ko bodo poskrbeli za dokončanje napeljav in opreme, da bo objekt dejansko uporaben in odprt za javnost. »Za tretji sklop bomo potrebovali dodatna sredstva, za katera smo že lansko leto zaprosili Deželo FJK,« je dejal Polverino.

Načrtov in predlogov je bilo veliko, od podjetniškega inkubatorja do evropske agencije za Balkan. »Predlagali smo, da bi ta kraj kandidiral za sedež mednarodne agencije, morda s področja miru ali dela, torej za področje, ki je za Evropo ali Italijo še posebej pomembno. S tem bi dodatno okrepili mednarodno usmerjenost, ki jo je Gorica pridobila z nazivom EPK 2025,« je dejal Ziberna in dodal, da se bodo pred odločitvijo posvetovali s Trgovinsko zbornico, Fundacijo Goriške hranilnice in seveda z Deželo FJK, ki je zagotovila sredstva za prenovo objekta. »Cilj je ustvariti nekaj novega in prestižnega, nekaj, kar bo za celotno območje pomenilo pomembno in prepoznavno referenčno točko,« je sklenil župan.