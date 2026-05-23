V Doberdobu zamenjava družinskega zdravnika

V Doberdobu bodo prvega junija dobili novega družinskega zdravnika. Katjo Lavrenčič, ki bo 31. maja zaključila delo na doberdobskem območju, bo nasledil zdravnik Marco Fracasso, ki bo imel začasno delovno pogodbo. Iz zdravstvenega podjetja Asugi so sporočili, da morajo pacienti dr. Lavrenčič zato izbrati novega osebnega zdravnika v Doberdobu ali v bližnjih občinah.

Fracasso bo bolnike sprejemal v Mučeniški ulici št. 4 v Doberdobu, v prostorih v pritličju stavbe osnovne šole, kjer je nekoč že delovala zdravniška ambulanta. Urnike ordinacije in telefonsko številko bodo v prihodnjih dneh objavili na spletni strani podjetja Asugi, vpis v njegove sezname bo možen od 1. junija dalje. »Zdravniška ambulanta bo v teh prostorih, ki jih je v zadnjih letih uporabljala godba, obratovala le začasno. Do septembra bomo namreč preuredili zdravstveno sobo telovadnice, ki je pod prvostopenjsko srednjo šolo in bo po novem služila tudi kot ambulanta družinskega zdravnika. Obnovili bomo sanitarije in namestili klimo, denar bomo črpali iz rebalansa. Gradbeno podjetje smo že našli,« je za Primorski dnevnik povedal župan Peter Ferfoglia. Za ureditev začasne ambulante v pritličju osnovnošolske stavbe oz. ob poštnem uradu, je dodal, so se odločili v dogovoru s podjetjem Asugi, da bi v Doberdobu preprečili prekinitev osnovne zdravstvene oskrbe. »Prostore, ki jih bo godba izpraznila, bomo v prihodnjih dneh prepleskali in osvežili, da bodo s prvim junijem lahko že sprejeli novega zdravnika,« je pojasnil Ferfoglia.

Pacienti lahko novega zdravnika izberejo prek portala Sesamo (z aktiviranjem deželnega kataloga storitev ali preko sistema digitalne identitete SPID) ali pri pristojnem zdravstvenem okrožju. Če bi jim vpis na sezname zdravnikov splošne medicine na območju ne uspel, so jim na voljo tudi ambulante ASAP v Ronkah, Turjaku ter v Špetru ob Soči in Foljanu-Redipulji. Vpis v te ambulante je mogoč izključno pri zdravstvenem okrožju.

Občani se lahko obrnejo na urad zdravstvenega okrožja v Tržiču, ki je v bolnišnici San Polo (Ulica Galvani 1, trakt A, pritličje). Informacije so na voljo na telefonskih številkah 0481-487617 in 0481-487567. Izbiro zdravnika je mogoče urediti tudi po e-pošti na naslovu medicinadibase.monfalcone@asugi.sanita.fvg.it.