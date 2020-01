Prva skrb Kraških krtov bo označevanje jam

Kraški krti bodo imeli tudi v letošnjem letu kar nekaj dela. Do konca meseca bodo namestili pred vhode raznih jam označevalne tablice, in sicer v okviru širše akcije, pri kateri sodelujejo vsa jamarska društva, vključena v deželno speleološko zvezo. Na kraškem območju, kjer delujejo Kraški krti, še ni ustrezno označenih nekaj jam na območju Martinščine, ki bodo tako v prihodnjih tednih dobile vsaka svojo tablico. Poleg akcije označevanja jam bodo Kraški krti tudi letos sodelovali pri čezmejnem projektu raziskovanja kraških podzemnih voda, ki je vezan na prizadevanja za »rešitev« Doberdobskega jezera pred zamočvirjanjem.

Kraški krti so o načrtih za letošnje leto in o opravljenem delu v lanskem letu spregovorili na tradicionalnem novoletnem druženju, ki so ga izpeljali prejšnjo nedeljo.

Predsednik Kraških krtov Marco Bruzzechesse je poseben pozdrav namenil predsedniku Jamarske zveze Slovenije Igorju Benku, ki mu je med drugim odbornik jameljskega društva Kremenjak Franco Boscarol podaril izvoda letošnjih društvenih koledarjev z naslovoma Jamlje, kaj je pod nami! in Biseri Krasa, ki sta posvečena ravno podzemlju. Društvo Kremenjak je koledarja pripravilo ravno v sodelovanju s Kraškimi krti in še nekaterimi fotografi, ki se posvečajo podzemni fotografiji.Na jamarskem druženju ob novem letu se je zbralo nekaj več kot štirideset ljubiteljev podzemlja; na Vrh so prišli tudi jamarji iz Idrije, iz Temnice, s katerimi so ravno v zadnjih časih navezali prijateljske stike, iz Tržiča in okolice, iz goriškega društva Bertarelli in iz društva Grmada iz Mavhinj.