Prva tekma v pričakovanju na čistilno akcijo

V pričakovanju na prvoaprilsko čistilno akcijo je v nedeljo sovodenjsko ribiško društvo Vipava izpeljalo prvo izmed petih pomladanskih tekem v lovu na postrv v umetnem jezeru v Romansu.

Na prvo mesto se je uvrstil Roberto Degano, medtem ko je drugo mesto zasedel Rudi Petejan; oba sta ujela po deset postrvi. Tretji je bil z devetimi ujetimi postrvmi 13-letni Nicolas Tomsic, ki je bil tudi najboljši izmed šestih mladih ribičev. Med nagrajevanjem so podelili še nagradi za četrto in peto mesto, ki sta ju zasedla Marino Dottori oz. Edi Lutman. Prihodnje tekme bodo v nedeljo, 2. aprila, v nedeljo, 23. aprila, v nedeljo, 7. maja, in v nedeljo, 28. maja.

Društvo Vipava bo poleg tega v soboto, 1. aprila, ob 14. uri organiziralo tradicionalno čistilno akcijo, s katero ribiči že vrsto let dokazujejo svojo okoljsko ozaveščenost. Udeleženci se bodo zbrali pred ribiškim domom ob robu Sovodenj, od koder se bodo podali na čiščenje bregov reke Vipave in še nekaterih krajev po sovodenjski občini, kjer se vsako leto nabirajo odpadki.

V soboto, 6. maja, nameravajo na jezercu v Romansu izpeljati ribiško tekmo za otroke, medtem ko bo organizacija jesenskih tekem odvisna od vremenskih razmer.