Prve čezmejne igre »ogrevanje« za EPK 2025 (video)

Udeležencev je bilo skupno nekaj manj kot 200. Sodelovala so moštva iz Ločnika, Podturna-Sv. Ane, Pevme-Štmavra-Oslavja, Podgore, Madonine, Štandreža, goriškega mestnega središča, Stražc-Svetogorske-Placute, Rojc in Rožne Doline, ob naštetih pa še ekipa EZTS GO ter Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe, ki sta zaradi okrnjenosti združili moči. Udeleženci so bili stari od 16 do čez 80 let: najstarejša je bila 86-letna Italia Boscarol, ki je za podgorsko ekipo nastopila v turnirju v briškoli.

Razposajenost in želja po druženju, a tudi kanček zdrave tekmovalnosti so bile sestavine sobotnega dogodka GO! Games, prvih čezmejnih iger, v katerih so se v pravem duhu EPK 2025 pomerile ekipe iz goriških mestnih in primestnih četrti ter iz sosednje Nove Gorice in Občine Šempeter-Vrtojba. Pokal je dvignil Ločnik, na drugi in tretji stopnički sta pristala Podturn in novogoriško-šempetrska naveza, zmagali pa so pravzaprav vsi, saj so preživeli prijeten popoldan v znamenju dobre volje in prijetne družbe.

Dogodek v duhu GO! 2025

Vsako moštvo je nosilo majčko drugačne barve. Zbirališče je bilo na Travniku, od koder so udeleženci v pisanem sprevodu odkorakali proti Parku Baiamonti. Sprevod so vodili bobnarji skupine Street Drums Go, za popestritev so poskrbeli tudi Štandrežci, ki so med hojo veselo prepevali pesem Mi smo mi. Ob prihodu v Park Baiamonti so udeležencem pojasnili pravila in sistem točkovanja, nakar so bili na vrsti nagovori. Prireditev je organizirala Občina Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, Občino Šempeter-Vrtojba in EZTS GO, zato so spregovorili goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški župan Samo Turel, šempetrski župan Milan Turk in direktorica EZTS GO Romina Kocina, pozdravili pa so tudi deželni svetnik Diego Bernardis in pokrovitelja, Umberto Martinuzzi za banko Cassa Rurale FVG in Lorenzo Crobe za podjetje Goriziana Caffè. »Letošnji dogodek je nekakšna generalka, saj nameravamo igre prirediti tudi v prihodnjem letu, ko bomo skupaj z Novo Gorico prestolnica kulture, in v prihodnje. Veseli me, da so 30 let od zadnjih iger med goriškimi rajoni občani ponovno združili moči in skupaj z nami organizirali ta čezmejni praznik, ki uteleša projekt GO! 2025 in vanj vključuje najpomembnejše - ljudi,» je povedal Ziberna, Turel, Turk in Kocina pa so izrazili željo, da bi igre postale tradicija.

Za uvod so poskrbeli trije župani, ki so se pomerili v košnji trave - zmagal je Turk, drugi je bil Turel, tretji Ziberna -, nakar je startal lov na zaklad. Udeleženci so prekolesarili 7 km od Solkana do Kostanjevice, Travnika, Raštela, Trga sv. Antona in Podturna; med potjo od ene do druge znamenitosti so morali odgovarjati na vprašanja, ki so bila resnici na ljubo zahtevna, in se fotografirati. Medtem so v parku potekale razne druge igre, od briškole do teka v vrečah ter iger z vodo in obroči.

Ob koncu sta bila na vrsti nagrajevanje in topel obrok, ki so ga pripravili člani združenja alpincev ANA iz Gorice. Organizatorji so bili z uspehom prireditve zadovoljni, nadejajo pa se, da bo v prihodnje privabil še več ekip in zlasti publike.