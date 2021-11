Prve okužbe v ločniškem domu Culot

V prvih treh valovih epidemije je dom starostnikov Angelo Culot v Ločniku ostal »srečen otrok«, saj niso med njegovimi oskrbovanci zabeležili nobene okužbe, v prejšnjih dneh pa je novemu koronavirusu le uspelo prebiti zid varnostnih ukrepov, ki so se jih od lanskega leta v občinski ustanovi dosledno držali.

Na testiranju, ki ga redno izvajajo tako med zaposlenimi kot med starostniki ločniškega doma, so bile v petek pozitivne štiri osebe. Okužena sta dva zaposlena in dva oskrbovanca, nihče izmed njih do včerajšnjega dne ni kazal simptomov bolezni. Del starostnikov, ki se iz zdravstvenih razlogov niso mogli cepiti in so zaradi tega bolj ogroženi od ostalih, so iz previdnosti takoj izolirali, nemudoma – in do nadaljnjega – je vodstvo doma prepovedalo tudi obiske.

»Tokrat se je žal zgodilo. Ob dveh zaposlenih sta pozitivna tudi dva starostnika. Seveda upamo, da bo ostalo pri tem, gotovosti pa žal nimamo. Poudariti želim, da so okužene osebe precepljene in da se počutijo dobro. Za vse štiri je bila seveda odrejena karantena,« pravi Silvana Romano, ki je v goriškem občinskem odboru odgovorna za zdravstvo in socialo. Poleti so eno okužbo zabeležili med zaposlenimi, šlo pa je za osebo, ki je bila na dopustu in ni prišla v stik s starostniki.