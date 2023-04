Prvi del prenovljenega parka bodo odprli jeseni

Na goriški občini napovedujejo, da bodo predel parka v dolini Korna ob Brassovi ulici predvidoma odprli javnosti jeseni. Včeraj si je območje ogledal goriški župan Rodolfo Ziberna, ki pojasnjuje, da so se dela pred nekaj dnevi ponovno začela po nekaj mesecih prekinitve, kot smo med drugim v Primorskem dnevniku poročali pred nekaj dnevi. Župan zamudo, ki se je nabrala pri izvedbi del, pripisuje pandemiji covida-19 in vsem težavam, ki so sledile zlasti s pomanjkanjem in podražitvijo gradbenega materiala. Župan pojasnjuje, da bo nov park imel šest vhodov in bo preko stopnišča povezan tudi z Ljudskim vrtom in dalje s središčem mesta.

Med včerajšnjim ogledom je župana spremljala odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti, ki pojasnjuje, da je pri ureditvi celotnega območja posebno pomembna sama sanacija potoka, tako da se po njegovi strugi ne bodo več pretakale črne vode, kot se je dogajalo v preteklosti. Projekt med drugim predvideva tudi izgradnjo skate parka in kolesarskega poligona, okrepčevalnico in območje, opremljeno za piknike