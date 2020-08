Prvi je Disneyjev Naprej

V sredo, 19. avgusta, bo goriški Kinemax ponovno odprl svoja vrata. Tega dne se bo uresničil tudi dogovor med družbo Transmedia in Mestno občino Nova Gorica, na podlagi katerega bodo v goriškem multikinu vrteli tudi filmske uspešnice v izvirnih jezikih s slovenskimi podnapisi in animirane celovečerce, sinhronizirane v slovenski jezik. Prva na vrsti bo fantazijska dogodivščina studia Pixar/Disney Naprej (Onward). V eni dvorani bo na ogled v italijanskem jeziku, v drugi pa v slovenščini. Ta projekt, meni direktor družbe Transmedia Giuseppe Longo, bo še bolj povezal sosednji mesti. »Nameravali smo začeti že marca, pandemija pa nam je prekrižala načrte. Prepričan sem, da gre za pomemben dogovor, ki ga ne bosta cenili le novogoriška publika in pripadniki slovenske narodne skupnosti v Gorici, temveč tudi tisti, ki radi gledajo filme v izvirniku. Začenjamo z Disneyjevimi uspešnicami, sledili bodo filmi drugih velikih hiš,« pravi Longo, ki je o tem projektu razmišljal že več let, za njegovo uresničitev pa sta bila ključnega pomena nasvet kolege iz Pokrajine Bocen in sodelovanje z novogoriško upravo. Projekt, dodaja Longo, podpira tudi goriška uprava. V sredo ponovno odpirajo tudi tržiški Kinemax, kjer pa bo Onward na ogled le v italijanščini.