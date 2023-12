Prvi peron je obnovljen, na vrsti je podhod

Na goriški železniški postaji so v teku prenovitvena dela, ki bodo povečala njeno dostopnost in udobje potnikov, hkrati bodo seveda zagotovila tudi lepši in bolj urejen videz celotnemu območju, ki že dolgo časa ni bilo deležno večjih naložb.

Gradbena dela na goriški železniški postaji izvaja italijansko podjetje Rete Ferroviaria Italiana (RFI), skupno so vredna 2.588.199 evrov, uradno so se začela 22. maja letos, predvidoma bodo trajala 510 dni (približno sedemnajst mesecev), kar pomeni, da naj bi se zaključila proti koncu prihodnjega leta - v času za Evropsko prestolnico kulture 2025, ko na goriški občini pričakujejo, da se bo kar nekaj obiskovalcev pripeljalo na Goriško ravno z vlakom.

Perone bodo dvignili

V okviru prenovitvenih del bodo perone dvignili, tako da bodo visoki 55 centimetrov, kar predstavlja evropski standard. Ob tej višini je vstopanje in izstopanje iz vlakov veliko bolj udobno.

Gradbeni delavci so se dela lotili na četrtem peronu, to se pravi na strani vhoda na območje postaje iz Ulice Carso. Četrti peron so že dvignili na predvideno višino, poleg tega so ga opremili s talnimi oznakami za slepe in slabovidne. Ker so prenovitvena dela na peronu v glavnem zaključena, so pred dnevi ponovno odprli vhod na območje postaje iz Ulice Carso, ki je bil zaprt od poletja.

Po obnovi prvega perona prihaja čas za obnovo podhoda pod železniškimi tiri, kjer so se delavci že lotili nekaterih pripravljalnih del. Sledila bo še obnova ostalih peronov, prenove bodo deležni tudi nadstreški in stopnice, ki iz podhoda vodijo do peronov. Goriški župan Rodolfo Ziberna pojasnjuje, da gradbena dela na železniški postaji potekajo v skladu s predvidenimi časovnimi roki in da se bodo predvidoma zaključila do konca prihodnjega leta.