Prvič povezali turistično ponudbo na obeh straneh meje

Odslej bo na trijezični platformi go2025.eu možno planirati čezmejno turo. Obiskovalcem čezmejnega območja bodo namreč na enem samem spletnem mestu na voljo vse turistične informacije. Uporabniki bodo lahko brskali po čezmejnem zemljevidu (Borderless map), na katerem so označene razne znamenitosti, dogodki in nastanitve na območju Furlanije - Julijske krajine, Brd, Krasa, Vipavske doline, Idrije in Posočja. S platformo go2025.eu so tako prvič povezali turistično ponudbo z obeh strani nekdanje meje.

Platforma GO! 2025 je del projekta EZTS GO Borderless wireless. Nadgradnjo platforme so predstavili včeraj v GO! Centru ob prisotnosti vseh deležnikov, ki so doslej sodelovali z evropskim združenjem pri tem projektu: agencija PromoTurismo FVG, Fundacija Goriške hranilnice, zveza trgovcev Confcommercio, Fundacija Aquileia in številni drugi. Predstavitve so se udeležili tudi deželna odbornica za finance Barabra Zilli, goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški podžupan Anton Harej in direktorica EZTS GO Romina Kocina. Nove funkcije platforme GO! 2025 je natančneje opisal Giulio Selvazzo, koordinator projekta Borderless wireless in menedžer intelektualne lastnine EPK.

V tem trenutku imajo uporabniki platforme na voljo skoraj 350 zanimivosti, več kot 1800 nastanitvenih možnosti in približno 350 dogodkov. Podatki pa so začasni, saj se bodo v prihodnosti še povečali, je zagotovil Selvazzo. Uporabniki lahko na primer zaprosijo za vključitev dogodka na platformo. Tudi krajevni umetniki bodo lahko kandidirali kot Umetniki GO! 2025 za dodatno povečanje umetniške in kulturne ponudbe EPK 2025.