Psihologija za boljši vsakdan

Kako okolje vpliva na psihološko dobro počutje ljudi, kako pa športna aktivnost? Katere so prednosti večjezičnosti in večkulturnosti? Kako lahko zavedanje o lastnih mejah uporabimo za boljše počutje? Na ta in druga vprašanja bodo odgovarjali na dogodkih Festivala psihologije, ki letos že tretjič poteka na deželni ravni. Niz petih srečanj prireja združenje Psicoattività s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine in Fundacije Goriške hranilnice, partnerstvo pa so dali tržaška in videmska univerza, vse občine, kjer bodo potekali dogodki, ter številne druge ustanove.

Strokovno vodstvo festivala podpisuje Claudio Tonzar, profesor na univerzi v Urbinu in predsednik združenja Psicoattività. »V zadnjih letih se vse bolj zavedamo, da je poznavanje določenih psiholoških mehanizmov lahko zelo koristno za naše dobro počutje. To zavedanje nam lahko pomaga, da razvijemo boljše odnose in smo bolj pozorni tudi na svoje obnašanje,« je na včerajšnji predstavitvi v goriški dvorani Dore Bassi povedal Tonzar.

Festival se danes začenja v Trstu s srečanjem v dvorani Luttazzi Skladišča 26 v Starem pristanišču ob 18. uri. Francesca Pazzaglia, profesorica na univerzi v Padovi, bo predavala na temo t.i. restorative design, t.j. branše dizajna, ki se ukvarja z vplivom okolja, v katerem živimo, na naše psihološko počutje. Drugi dogodek bo na vrsti v petek, 4. novembra, prav tako ob 18. uri, in sicer v občinskem gledališču v Krminu. Tema predavanja bo vpliv gibanja na človeško psiho. Predavala bosta dva profesorja, Marco Guicciardi z univerze v Cagliariju ter Pietro Enrico di Prampero z videmske univerze.