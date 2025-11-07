Psiholoških zlorab je največ

Število žensk, ki so se v zadnjem letu na Goriškem obrnile na združenje SOS Rosa, narašča. Približno polovica žrtev nasilja je »novih«, saj so se na združenje letos obrnile prvič. To sicer še ne pomeni, da je primerov nasilja v primerjavi z lanskim letom dejansko več. Porast je namreč delno povezan tudi z vse večjim osveščanjem o tej temi.

»Zaradi večje ozaveščenosti in boljše informiranosti številne ženske, ki že leta doživljajo zlorabe in menijo, da je to nekaj normalnega, zdaj spoznajo, da gre za nasilje,« pojasnjuje nova predsednica združenja Rossella Dolci. SOS Rosa, ki si že od leta 2002 prizadeva za boj proti nasilju na podlagi spola, v mesecu novembru pripravlja v ta namen vrsto dogodkov.

Od začetka novembra jih je za pomoč zaprosilo šest

»Od januarja do konca oktobra smo na združenju sprejeli 225 žensk. Od začetka novembra do danes pa se jih je zglasilo še novih šest,« pravi Rossella Dolci. V letu 2025 je torej pomoč poiskalo 231 žensk, lansko leto so jih je od januarja do konca novembra našteli 218. »Zaskrbljujoče je, da se njihova srednja starost niža,« pove predsednica združenja. Če je bila srednja starost v letu 2024 42 let, je le-ta letos padla na 38 let.

Število prošenj za pomoč še ne odraža resničnega obsega primerov nasilja, ugotavlja sogovornica. To je namreč le vrh ledene gore, veliko pa je žrtev, ki zaradi raznoraznih razlogov ne poišče pomoči. Eden izmed glavnih dejavnikov je ekonomska odvisnost od partnerjev. Mnoge ženske namreč niso zaposlene in so s finančnega vidika odvisne od moškega. S tovrstnim t. i. ekonomskim nasiljem se sooča 35 odstotkov žensk. Lansko leto pa je odstotek znašal 30 procentov. »Ta faktor seveda zelo vpliva na odločitve ženske, ki se ne počuti svobodno,«pravi Rossella Dolci.

Na prvem mestu še vedno ostajajo psihološke zlorabe, ki se pojavljajo v 98 odstotkih letošnjih primerov, kar je približno toliko kot lani. Rahel porast so zabeležili pri fizičnem nasilju, ki je v enem letu naraslo od 69 odstotkov na 72 odstotkov, pri spolnih zlorabah, ki so se povišale od 5,2 odstotka na 7,5 odstotka. Okrog 12 odstotkov žensk, ki so se zglasile v svetovalnici, pa je trpelo zaradi zalezovanja ali spletnega zalezovanja.

Prvi dogodek bo na sporedu nocoj

Združenje SOSRosa bo v mesecu novembru posebno dejavno. »Semina il rispetto. Rompi il silenzio, cambia il domani« je naslov cikla petih dogodkov, ki bodo potekali meseca novembra proti nasilju nad ženskami. Niz, ki bo trajal od danes do 28. novembra, prireja Občina Gorica v sodelovanju z združenjem SOSRosa, Projekt D in socialno zadrugo Itaca. Prvi dogodek bo na sporedu nocoj ob 18. uri v goriškem Kinemaxu. Pod naslovom »Né rosa né azzurro e poi...«bodo dijaki klasičnega in znanstvenega liceja v Gorici predstavili posnetke, ki so jih ustvarili na temo enakosti med spoloma in spoštovanja. Prikazali bodo tudi rezultate projekta, ki so ga izvedli v šoli. V soboto, 22. novembra, ob 10 uri bo na goriškem gradu potekal dogodek »Donne al castello di Gorizia:tra storia e leggenda«. Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami bo ob 18. uri v Ljudskem vrtu potekala krajša slovesnost pred rdečo klopco v spomin na Romino Ponzalli. V četrtek, 27. novembra, bo KC Lojze Bratuž gostil predstavo »Il nome potete metterlo voi«. Nazadnje bo 28. novembra potekala okrogla miza na sedežu Projekt D v semeniški ulici, kjer bodo sodelovale tudi režiserka Jasmin Kovic.