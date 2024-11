Ptice lovil s prepovedanimi mrežami in jih redil v nevzdržnih pogojih

V Gradišču so gozdni policisti zasegli več kot 370 ptic in 11 mrež za divji lov na ptice. Krivolovca, sicer znanega udeleženca ornitoloških sejmov, so prestregli, medtem ko jih je lovil s prepovedanimi mrežami.

Na njegovem domu so našli več kot 370 ptic, med katerimi so bile zaščitene vrste kot ščinkavci in pinože, ter posebej zaščitene vrste kot zlatovščice, čižki, grilčki, rumeni strnadi, repniki, ščinkavci in drevesne cipe, pa tudi nezaščitene vrste kot sta denimo cikovt in kos.

Ptice so živele v povsem neprimernih in nevzdržnih pogojih. Več kot 200 primerkom je med drugim pripel obročke, ki so jim povzročili hujše poškodbe in zlome. Zanje je bila potrebna veterinarska oskrba, več so jih prepeljali tudi v zavetišče. Ostalih 140 ptic pa so spustili na prostost.

Moški, ki so ga ovadili, se bo moral zagovarjati zaradi tatvine, krivolova, trpinčenja živali in posesti zaščitenih in posebej zaščitenih vrst.