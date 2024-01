Pustarji hitijo z delom

Pustarje čaka v prihodnjih dneh kar nekaj dela, zlasti tiste, ki so se s svojimi vozovi in skupinami vpisali na goriški pustni sprevod, s katerim se bo v nedeljo, 4. februarja, začel niz letošnjih povork. V Gorici pričakujejo deset vozov in dvanajst skupin, sprevod se bo kot običajno začel ob 14. uri in je za njegove udeležence dokaj naporen, saj predvideva zelo dolgo traso, ki obsega večji del mestnega središča. Goriškega sprevoda se bodo med drugim udeležili pustarji iz Doberdoba, s Poljan, iz Sovodenj, Gabrij, Štandreža, Števerjana in Štmavra, za katere se bo v Gorici začel v pravi pustni »tour de force«, ki bo predvidel sodelovanje na treh, štirih, v nekaterih primerih celo na petih povorkah.

Najbolj množična skupina pustarjev - skupno jih bo kar 160 - bo spremljala doberdobski pustni voz, lanski zmagovalec goriškega pusta. Na zelo množično skupino računajo tudi na Poljanah - 110 udeležencev, ki se bodo po Gorici odpravili še na povorke na Opčinah, v Sovodnjah, Tržiču in Tissanu (istih povork se bodo udeležili tudi Doberdobci). »Poljanci bomo nastopili kot skupina, sicer gradimo tudi manjši voz, na katerem bodo postavljeni zvočniki za glasbo,« napoveduje Manuel Ferletič.

Rekordna udeležba

Rekordne udeležbe se veselijo tudi v Kulturnem društvu Sovodnje, saj bo letos ob njihovem vozu rajalo kar 130 razposajenih maškar, ki jih čaka udeležba na goriškem, šempetrskem, sovodenjskem in tržiškem sprevodu. V gabrskem društvu Skala so tudi letos zelo zadovoljni, da pri pripravah na pust sodeluje več mladih. V gabrski skupini bo preko osemdeset pustarjev, ki se bodo udeležili povork v Gorici, Šempetru in Sovodnjah.

Z letošnjim številom maškar so zelo zadovoljni tudi v štandreškem društvu Oton Župančič - skupno jih bo kar 113. Med njimi bo seveda kar nekaj Pičulatov, članov in članic društvenega mladinskega odseka, ki imajo glavno besedo pri gradnji voza v Domu Andreja Budala na Pilošču. Štandrežci se bodo odpravili na povorke v Gorico, Šempeter, Sovodnje in poleti še v Gradež.

V štmavrskem društvu Sabotin so se letos odločili, da bodo nastopili kot skupina (maškar bo preko 120). »V naši skupini je veliko deklet in mamic, tako da smo poskrbeli za šiviljski tečaj in smo posebno pozornost namenili kostumom, ki jih smo jih sešili v društvu,« pravi eden izmed stebrov štmavrskega pusta, Valentin Devinar, ki napoveduje, da se bodo udeležili povork v Gorici, Šempetru, Sovodnjah, Tržiču in poleti v Gradežu.

Tridnevni pust v Sovodnjah

Štirje sprevodi (Gorica, Šempeter, Sovodnje, Tržič) ne nazadnje čakajo pustarje iz števerjanskega društva Briški grič. »Doslej imamo 75 vpisanih,« pravi Joško Terpin, sicer predsednik društva Karnival, ki je organizator Sovodenjskega pusta. VSovodnjah se bo pustovanje začelo v petek, 9. februarja; glasbo bosta vrtela Zippo in Master Dee. V soboto, 10. februarja, bosta na potezi bend The Maff in DJ Davide Boskin. V nedeljo, 11. februarja, ob 14. bo 25. pustna povorka, sledil bo ples s skupino Happy Day.