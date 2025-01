Vrhunec letošnjega pustnega dogajanja bo v začetku marca, tako imajo letos pustni navdušenci nekaj več dni časa za izgradnjo svojih vozov in izdelavo kostumov. Po društvih, ki se bodo tudi letos udeležila pustnih sprevodov, so priprave kakorkoli že v polnem teku, ravno tako se na letošnje pustovanje vneto pripravljajo tudi pri sovodenjskem Karnivalu, pri katerem za prva dva pustna plesa napovedujejo pustno pobratenje med glasbo v živo in didžeji.

Na Karnivalovi društveni spletni strani so že objavili program treh pustnih plesov, ki bodo spremljali letošnjo, že 26. pustno povorko. Pod ogrevanim šotorom, ki ga bodo postavili na dvorišču Kulturnega doma Jožefa Češčuta v Sovodnjah, bodo pustarji prvič zaplesali v petek, 28. februarja, ko bosta za veselo vzdušje poskrbela skupina Nebojsega in didžejska dvojica Zippo - Master Dee. V soboto, 1. marca, bo igrala skupina The Maff, poleg nje bo glasbo vrtel še didžej Kits. V nedeljo, 2. marca, ob 14. uri bo na sporedu 26. pustna povorka, ki se bo začela pri lekarni in se zaključila pri krožišču ob občinskem parku. Sledil bo ples ob zvokih skupine Happy Day.

Preizkušena formula

Karnivalov predsednik Joško Terpin pojasnjuje, da so v glavnem potrdili dosedanjo formulo sovodenjskega pustovanja, saj je preizkušena in tudi uspešna, tako da so poskrbeli le za nekaj manjših sprememb in novosti.

»Po lanski izvedbi bomo tudi letos na prvih dveh večerih imeli tako glasbo v živo kot didžeje. Novost sicer uvajamo glede nagrajevanja, saj bomo takoj po njegovem zaključku na spletni strani objavili lestvico s točkami,« pravi Joško Terpin in pojasnjuje, da je žirija sovodenjskega pustovanja petčlanska.

Za vozove žiranti jemljejo v poštev aktualnost izbrane teme, smiselnost in izvirnost zamisli, realizacijo voza, število gibanj na vozu, pokritje traktorja, kostume in koreografijo, število udeležencev. Med skupinami ocenjujejo aktualnost izbrane teme, smiselnost in izvirnost zamisli, izdelavo kostumov, koreografijo in simpatijo.

Rok za oddajo prijave za skupine in vozove zapade v nedeljo, 16. februarja. V društvu Karnival pričakujejo, da bodo udeležbo potrdili okvirno vsi nastopajoči iz prejšnjih let, zaradi česar gre pričakovati, da bo tudi letošnja izvedba zelo množična. Po številu udeležencev je bila rekordna ravno lanska izvedba, na kateri se je zbralo 1700 pustarjev, sicer je bilo v prejšnjih letih večinoma okrog 1500 udeležencev, kar je ravno tako zagotovilo dolgo in pisano povorko.

Srečke so že naprodaj

Že naprodaj so tudi srečke pustne loterije, ki letos ponuja sedem nagrad. Dobitniki bodo prejeli darilni bon za potovanje v vrednosti 1500 evrov (prva nagrada), darilni bon za potovanje v vrednosti 500 evrov (druga nagrada), SUP desko (tretja nagrada), žar na oglje (četrta nagrada), prenosni zvočnik (peta nagrada), večerja za dve osebi v znanem domačem gostišču (šesta nagrada) in darilni bon za športno opremo v vrednosti 100 evrov (sedma nagrada). Žrebanje bo potekalo v četrtek, 20. marca, ob 20. uri, v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah.