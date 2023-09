Rad snema na domačih tleh

V soboto, 30. septembra, ob 18.30 bodo v goriškem Kinemaxu premierno predvajali prvi dve epizodi nadaljevanke Eppure cadiamo felici v prisotnosti režiserja Mattea Oleotta. Režiser iz Gorice je kot filmski set izbral svoj rojstni kraj. »Čeprav se roman, ki ga je napisal Enrico Galiano, dogaja v Pordenonu, sem za snemanje raje izbral svoj domači kraj, ki ga dobro poznam. Tu lahko iz sebe izvlečem najboljše posnetke,« nam je zaupal. Nekaj kadrov so posneli tudi v Novi Gorici.

Gorica je bila sicer že večkrat kulisa Oleottovih filmov, zadnjič komedije Se mi lasci ti sposo. »Tokrat bo nekoliko drugače prikazana, glavno vlogo bo imelo mestno središče,« je razložil avtor. Veliko so snemali v slovenskem višješolskem središču v Puccinijevi ulici, ki je za režiserja iz arhitekturnega vidika zanimiv. »Snemanje je tu potekalo zares lepo, šolsko osebje je bilo do nas izredno prijazno in razumevajoče, nekaj smo snemali tudi z dijaki,« je pojasnil Oleotto.

Na sobotni projekciji bosta poleg režiserja navzoča igralca, ki nastopata v nadaljevanki. Po ogledu epizod, ki bosta skupno trajali 50 minut, bo čas za razpravo in vprašanja občinstva, je povedal režiser. Od petka, 6. oktobra, pa bodo na portalu Rai Play na ogled vse epizode nadaljevanke Eppure cadiamo felici, ki jo Oleotto namenja predvsem mladim, saj obravnava teme mladostništva, izključenosti in ljubezni. Glavna junaka Gioio in Loa v filmu poosebljata Gaja Masciale in Costantino Seghi. Scenarij sta napisala Valerio D’Annunzio in Vanessa Picciarelli . Producent je družba Publispei v sodelovanju z Rai Fiction, svojo podporo sta zagotovila tudi agencija Film Commission iz FJK in deželni zavod Promoturismo.