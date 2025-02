Obnova Vile Rafut ne bo ovirala EPK

»Po zadnjih sestankih, ki smo jih imeli z občino, se predvideva, da bi z obnovo Vile Rafut začeli v prvi polovici leta 2026,« je na nedavnem obisku v Novi Gorici pojasnil Marko Rusjan, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo. Vilo odlikuje unikatna arhitektura v neoislamskem slogu, nastala je po načrtih lastnika, arhitekta Antona Laščaka.

Ministrstvo je za njeno obnovo pridobilo Evropska sredstva iz Nature 2000. »Vrednost nepovratnih sredstev, ki bodo preko ministrstva vloženi v obnovo, je 4.175.000 evrov, od tega evropskih sredstev 1.670.000 evrov in delež Slovenije 2,5 milijona evrov,« pojasnjujejo na ministrstvu.

»Vila mora biti obnovljena tako, kot bo predvideval konzervatorski načrt, tukaj je treba zasledovati tudi kulturno dediščino, kot je vila bila originalno zaščitena, podrobnosti pa tudi niso na strani ministrstva, ampak strokovnih služb, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in občine,« pojasnjuje Rusjan in pristavlja, da se bo obnova vile začela potem, ko bo že zaključen projekt Evropske prestolnice kulture, torej, dodaja državni sekretar, dela ne bodo ovirala prireditev v parku vile, ki je eno od prizorišč dogodkov programa GO! 2025. Park ob vili je bil prenovljen in slovesno predan v uporabo aprila lani.