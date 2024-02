Rafutski park bi radi odprli spomladi

Obnova parka Rafut se je začela že v letu 2022, odprtje obnovljenih površin pa je bilo predvideno za lansko poletje. A se to ni zgodilo, čeprav so v septembru že organizirali nekaj brezplačnih vodenj in ogledov parka za obiskovalce. Dela v parku se trenutno približujejo koncu, kdaj ga bodo tudi uradno odprli za javnost, pa še vedno ni znano. Po besedah Aleksandre Torbica, podsekretarke za razvojne in druge projekte v uradu direktorja novogoriške občinske uprave, bi si želeli najprej pridobiti vzdrževalca površin v parku in ga šele nato odpreti za javnost. Upajo, da se bo to zgodilo čim prej.

Rafutski park, ki je za javnost zaprt že vse od leta 2003, torej že več kot dve desetletji, s svojimi prvinami nima primere v Sloveniji in tudi v širšem prostoru. Zasnovan in urejen je bil namreč kot vrt, kot oblikovana narava, kar je bilo tudi osnovno izhodišče njegove prenove in ureditve. V sklopu ureditve je novogoriška občina sicer že leta 2021 napovedala prenovo grajenih elementov, kot so poti, stopnice in podporni zidovi, dodajanje nove opreme v park in ureditev komunalne opreme. Prav tako naj bi očistili samoraslo vegetacijo ter zasadili nova drevesa in rastline. Med obnovo parka, ki je bil oblikovan v slogu z začetka 20. stoletja in v katerem naj bi nekoč raslo kar 500 dreves in grmov, ki so pripadali 114 različnim vrstam, pa se je izkazalo, da bo treba opraviti več del, kot so sprva pričakovali. Dodatna dela so bila vezana predvsem na restavratorske posege in na spremembe, ki jih je za seboj potegnila arboristika.