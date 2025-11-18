VREME
Razdejanje v poplavljeni Versi (VIDEO)

Škoda po vremenski ujmi je ogromna. V telovadnici v Romanu je prespalo deset evakuiranih domačinov

Danjel Radetič |
Romans |
18. nov. 2025 | 12:00
    Osebje gorske in speleološke reševalne službe je v hiše vstopalo z gumenjakom, da bi iz njih pomagalo stanovalcem (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
    Posledice ujme v Versi (CNSAS FVG)
V Versi v občini Romans se začenja odpravljanje posledic vremenske ujme, ki je severni del nekdanje goriške pokrajine prizadela v noči z nedelje na ponedeljek, 17. novembra.

Gasilcem so v ponedeljek pri reševanju ljudi iz poplavljenega vaškega središča z gumenjaki priskočile na pomoč tudi specializirane ekipe gorske in speleološke reševalne službe.

V telovadnici v Romansu, kjer je občina uredila zavetišče za poplavljence, je noč na današnji dan prespalo približno deset domačinov - skupno je bilo evakuiranih 300 ljudi, večina izmed njih je prenočila pri prijateljih in sorodnikih.

