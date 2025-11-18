Razdejanje v poplavljeni Versi (VIDEO)

Dark Theme

V Versi v občini Romans se začenja odpravljanje posledic vremenske ujme, ki je severni del nekdanje goriške pokrajine prizadela v noči z nedelje na ponedeljek, 17. novembra.

Gasilcem so v ponedeljek pri reševanju ljudi iz poplavljenega vaškega središča z gumenjaki priskočile na pomoč tudi specializirane ekipe gorske in speleološke reševalne službe.