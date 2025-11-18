Razdejanje v poplavljeni Versi (VIDEO)

V Versi v občini Romans se začenja odpravljanje posledic vremenske ujme, ki je severni del nekdanje goriške pokrajine prizadela v noči z nedelje na ponedeljek, 17. novembra.
Gasilcem so v ponedeljek pri reševanju ljudi iz poplavljenega vaškega središča z gumenjaki priskočile na pomoč tudi specializirane ekipe gorske in speleološke reševalne službe.
V telovadnici v Romansu, kjer je občina uredila zavetišče za poplavljence, je noč na današnji dan prespalo približno deset domačinov - skupno je bilo evakuiranih 300 ljudi, večina izmed njih je prenočila pri prijateljih in sorodnikih.