Razdeljena mesta in »homo goritiensis«

Kinoatelje je včeraj predstavil multimedijski projekt By My Side/ Ob meni/ Accanto a me. Sinoči so v Trgovskem domu odprli razstavo o percepciji meja v štirih razdeljenih mestih – Berlinu, Nikoziji, Belfastu in Mostarju –, ki jo dopolnjujejo izsledki multimedijske raziskave o preteklosti in današnji percepciji meje v goriškem prostoru. Razstavo o meji v štirih evropskih mestih je s kolegom Nicolasom Pannetierom pripravil Simon Brunel, iz berlinske organizacije Atelier Limo, ki se je ob odprtju srečal z mladimi Goričani in jih s posredovanjem izkušenj in pogledov na razdeljena mesta spodbudil k razmišljanju o lastni stvarnosti.

Drugi del projekta bo zaživel danes ob 18.30 v Carinarnici na nekdanjem mejnem prehodu na Erjavčevi, kjer bo na ogled instalacija Making of #borderlessbaby Jakoba Koncuta. Mladi umetniški fotograf je posnel portrete kakih 200 Goričanov in Novogoričanov, s pomočjo umetne inteligence pa je nato realiziral zlivanje potez teh obrazov v neke nove čezmejne like, v katerih se spajajo obrazi iz obeh sosednjih mest. Gre za izviren pristop k odpiranju čezmejnega prostora, za združevanje nezdružljivega, pri čemer nastaja neki novi »homo goritiensis«, arhetip bodočega občana skupnega čezmejnega mesta. Instalacija v Carinarnici in razstava v Trgovskem domu bosta na ogled do 15. decembra, dostopni pa sta tudi na spletu (https://atelierlimo.pageflow.io) tudi preko linka s Kinoateljejeva spletne strani.

Projekt so včeraj na novinarski konferenci predstavili predsednica Kinoateljeja Mateja Zorn, že omenjena Simon Brunel in Jakob Koncut ter Eva Kraljič, kuratorica dela razstave, ki zajema Gorico in Novo Gorico.