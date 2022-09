Raziskuje odnos med človekom in naravo

Katalonski režiser Marc Recha prihaja v Gorico, kjer bo od danes do 15. septembra gost Kinoateljeja in protagonist mini retrospektive v Hiši filma. Njegov opus obsega osemnajst celovečernih in kratkih filmov (velikokrat v katalonščini), ki se zgledujejo po neorealizmu in so bili nominirani za prestižne nagrade, kot je zlata palma na filmskem festivalu v Cannesu.Goriški filmski navdušenci si bodo lahko ogledali dva filma, oba s prostim vstopom. Nocoj ob 20.30 bo z italijanskimi podnapisi na sporedu Prostost (La vida lliure, Španija, 2017), ki ga bodo predvajali tudi jutri ob 10. uri s slovenskimi podnapisi ob izvedbi delavnice z režiserjem. Dogajanje je postavljeno v leto 1918, ko vojna in epidemija prisilita dva otroka v izolacijo pri stricu, ki živi na otoku, v tesnem stiku z naravo. Retrospektiva se bo zaključila v četrtek s projekcijo filma Mali Indi (Petit Indi, Španija, 2008) s slovenskimi podnapisi, na sporedu ob 10. uri. V tem primeru gre za zgodbo otroka, katerega mati je v zaporu; njegova strast do ptičjega petja ga idealno popelje v boljše življenje.Marc Recha bo drevi ob 19. uri srečal publiko na dvoru Bratina. Pred tem je v pogovoru za naš dnevnik spregovoril o filmskem ustvarjanju in svoji poetiki.

Retrospektiva bo potekala v manjšinskem okviru, kar daje vašemu delu specifično vrednost v identitetnem smislu. So vaši filmi odraz osebnega pogleda ali slika nekega kolektivnega, katalonskega čutenja?

Moj pogled na svet odraža bolj človeško kot narodno stališče. Zanima me predvsem povezava med nami in naravo. Filmi izhajajo iz poglobljenega opazovanja realnosti, zorni kot pa ni manjšinski ali večinski, je univerzalen. Izvirna »lokalna« nota v umetnikih, ki jih občudujemo, spregovori univerzalno in to nas povezuje z njimi.

V vaših filmih pa ste se odločili za uporabo katalonščine.

Izbral sem katalonščino, ker opisujem svet, ki me obkroža in govori tisti jezik. Vsaka oseba je edinstvena in gleda na svet na edinstveni način.