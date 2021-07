Razkošje ob prijetni domačnosti

Razkošje in obenem prijetna domačnost. To sta pojma, ki sta predsinoči v Lokandi Devetak na Vrhu zaznamovala uvodni večer letošnje 15. prireditve Vitovska in morje, ki se še danes nadaljuje na devinskem gradu z degustacijami in posvetom o ovrednotenju avtohtonih vinskih sort. Z udeležbo ministra za kmetijstvo Stefana Patuanellija in drugih uglednih gostov naj bi na današnjem posvetu dali krila prizadevanjem kraških vinarjev, da bi vitovska končno ubrala pot k priznanju zaščitenega porekla DOC.

Prav vitovska je bila na Vrhu kraljica večera v organizaciji Društva vinogradnikov s Krasa ob podpori številnih inštitucij in partnerjev. Avtohtono kraško vino nekako pooseblja pojma razkošja in domačnosti, ki sta kot zapisano bila vodilni niti večera. Na eni strani vrhunska kvaliteta vin in kulinarične ustvarjalnosti, vse to pa zasidrano na trdih kraških tleh, na znanju in trudu vinogradnikov, ki znajo iz njih pridobiti najbolj žlahtne sokove zemlje, brez kake domišljavosti, vendar ob utemeljeni zavesti in ponosu zaradi sadov lastnega dela.

Uvodni del večera je na terasi Lokande ponudil degustacijo vitovsk osmih kraških vinogradnikov Bajta, Budin, Grgič, Kocjančič, Damijan Milič, Škerlj, Škerk in Zidarich ter Lenardonovo malvazijo. Degustacijo so oplemenitili prigrizki iz domače kuhinje Devetakovih in gostujočega kuharskega mojstra Marca Morija iz gostilne Da Morris v Erbi pri Comu.