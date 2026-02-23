VREME
DANES
Ponedeljek, 23 februar 2026
Iskanje
Infrastrukturna dela

V Gorici bo nekdanja drevesnica postala parkirišče

Na voljo bo obiskovalcem Viatorijevega in Soškega parka. Uredili bodo 117 parkirnih mest za avtomobile in 11 parkirnih mest za avtodom

Spletno uredništvo |
Gorica |
23. feb. 2026 | 12:04
    V Gorici bo nekdanja drevesnica postala parkirišče
    Priprava zemljišča na območju nekdanje drevesnice v Gorici, kjer bodo uredili parkirišče (ALE)
Dark Theme

Območje nekdanje drevesnice deželne gozdarske policije med Ulico Ponte del Torrione in Viatorijevim parkom v Gorici bo postalo javno parkirišče. Priprava gradbišča na zemljišču, ki je last Dežele FJK, se je začela v prejšnjih dneh, dela so zaupali podjetju Edil Coke. Naložba je vredna 1.116.000 evrov, dela naj bi trajala približno sedem mesecev. »Parkirišče bo na voljo obiskovalcem Viatorijevega in Soškega parka. Za investicijo se zahvaljujem Deželi FJK in odborniku Callariju,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. Ob zaključku del bo na voljo 117 parkirnih mest za avtomobile in 11 parkirnih mest za avtodome, ki bodo opremljena tudi s priključki.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: