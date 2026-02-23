V Gorici bo nekdanja drevesnica postala parkirišče

Območje nekdanje drevesnice deželne gozdarske policije med Ulico Ponte del Torrione in Viatorijevim parkom v Gorici bo postalo javno parkirišče. Priprava gradbišča na zemljišču, ki je last Dežele FJK, se je začela v prejšnjih dneh, dela so zaupali podjetju Edil Coke. Naložba je vredna 1.116.000 evrov, dela naj bi trajala približno sedem mesecev. »Parkirišče bo na voljo obiskovalcem Viatorijevega in Soškega parka. Za investicijo se zahvaljujem Deželi FJK in odborniku Callariju,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. Ob zaključku del bo na voljo 117 parkirnih mest za avtomobile in 11 parkirnih mest za avtodome, ki bodo opremljena tudi s priključki.