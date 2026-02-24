Ob stoletnici Hortisove smrti

Pred sto leti se je v Trstu poslovil Attilio Hortis (1850-1926), intelektualec evropskih razsežnosti, ljubitelj zgodovine, knjižničar in politik (italijanski domoljub v habsburški dobi), ki je močno zaznamoval kulturno, znanstveno in politično življenje mesta. Občina Trst in istoimenska knjižnica Hortis sta ob tej priložnosti poskrbeli za niz dogodkov, s katerimi se bodo spomnili njegove vloge in doprinosa.

Na včerajšnjem srečanju v literarnem muzeju Lets so poudarjali zlasti njegov pogled na kulturo kot skupno dobro, kot orodje za rast in kohezijo ter za zaščito identitete in evropske odprtosti.

Stoto obletnico smrti Attilia Hortisa bodo obeležili z več dogodki. Ob tej priložnosti je nastala manjša potujoča razstava posvečena njegovemu življenju in delu Attilio Hortis. L’eminente 1926-2026. Sestavljajo jo trije panoji in dve vitrini, ki bodo do 22. marca na ogled na notranjem dvorišču v palači Biserini. Potem se bo razstava selila v knjižnico Quarantotti Gambini (Ul. delle Lodole 7), od tam v knjižnico Stelio Mattioni (Ul. Petracco 10) in še v knjižnico Marinelli (Ul. Pasteur 44).

Razstavo bogati tudi digitalna različica, ki je dostopna preko kode QR na panojih in ponuja dodatno gradivo, dokumente in poglobitve. Na spletni strani knjižnice Hortis je na zavihku, posvečenemu stoletnici, objavljen podcast, ki vsebuje znani Hortisov govor, v katerem zagovarja ustanovitev italijanske univerze v Trstu.

Priložnost je bila pravšnja tudi za obnovo doprsnega kipa Attilia Hortisa na vrtu sredi trga, ki so ga včeraj tudi slovesno odkrili.