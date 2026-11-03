V Ločniku spomenik neznanemu četniku

Na pokopališču v Ločniku so v soboto odkrili spomenik neznanemu četniku, ki je bil ubit 30. aprila 1945. Nagrobno ploščo je postavilo društvo Lucinis, ki opozarja, da gre za dejanje pietete, kar je sicer dokaj sporno, saj so četniki tudi na Goriškem odgovorni za vrsto umorov in nasilnih dejanj.

Skozi Gorico in Ločnik so ob koncu druge svetovne vojne bežale četniške enote, ki so se hotele predati zaveznikom. Do spopadov s pripadniki partizanskih sil je prišlo tudi na Goriškem. V Ločniku je na četnike streljal mlad partizan Corrado Cindilin in ubil enega izmed njih. Cindilin je nato pobegnil in se skril v hišo družine Cargnel, v katero so kmalu zatem vdrli četniki. Hišo so sežgali in ubili Dorina Cargnela, njegov brat se je v požaru opekel, vendar je preživel. Četniki so s smrtjo grozili še drugim prebivalcem Ločnika, do večera so našli Corrada Cindilina in tudi njega ubili. Do nasilnih izpadov je prišlo tudi v drugih krajih. Nekaj ljudi so ustrelili v Koprivnemu, v Vipolžah so se spopadli s karabinjerji, ki so se tja zatekli iz Gorice. Poleg nekaterih karabinjerjev je pod četniškimi streli umrlo nekaj civilistov.

Za grob so skrbele krajanke

Nekaj dni po smrti so umrlega četnika pokopali na ločniškem pokopališču zraven domačih partizanov. Leta 1965 so njegove posmrtne ostanke prekopali in jih položili v grob s številko 115 v 7 oz. 8 vrsti ločniškega pokopališča. Za grob so nato skrbele nekatere krajanke, občasno so prinašale cvetje v spomin na pokojnega. Pred nekaj leti je zapadla koncesija za grob, zato bi morali posmrtne ostanke pokojnega četnika postaviti v skupno grobnico. V društvu Lucinis so ocenili, da bi bilo treba grob ohraniti in postaviti spomenik, ki ne bi bil posvečen četnikom kot takim, temveč bi se po njegovi zaslugi spominjali pietete ločniških žensk, ki so dolga leta skrbele za grob s prepričanjem, da je vojna prinesla veliko gorja prav vsem njenim udeležencem. Spomenik, za postavitev katerega je dala dovoljenje goriška občina, so nameravali odkriti lani, saj je po njihovi oceni prežet z duhom GO! 2025. Med odkritjem sta spomenik blagoslovila pravoslavni in katoliški duhovnik. »Naj ta blagoslovljena plošča nagovarja prav vse mimoidoče, da bodo znali izbirati poti miru, sožitja in bratstva,« poudarja predsednik društva Lucinis Giovanni Bressan.

V prejšnjih dneh so se pri spletnem časopisu Il Goriziano oglasili sorodniki Dorina Cargnela, ki so ga četniki ubili kmalu po smrti svojega soborca. Po njihovem mnenju je treba res izkazovati pieteto do vseh vojnih žrtev, vendar postavljati spomenika »neznanemu« četniku ni ravno oportuno, ker daje vtis proslavljanja njegove smrti.