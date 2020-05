Reka Soča po novem sveta tudi v slovenščini

Na avtocesti A34 med Vilešem in Gorico po novem na reko Sočo opozarja tudi slovenski napis. Novo tablo v italijanskem in slovenskem jeziku so postavili na območju sovodenjske občine, kjer seveda veljajo določila zaščitnega zakona o vidni dvojezičnosti. Za namestitev je poskrbela družba Autovie venete, ki avtocestni odsek upravlja, za uveljavitev 10. člena zakona št. 38/2001 pa je poskrbela Služba za jezikovne pravice ZaJezik, ki jo vodita Julijan Čavdek in Livio Semolič, potem ko jo je na pomanjkanje dvojezične table opozorila sovodenjska uprava.

Postopek se je začel pred nekaj meseci, ko je Občina Sovodnje obvestila službo ZaJezik, da je tabla, ki opozarja na avtocestni most čez Sočo, enojezična. Napis se je v italijanski obliki glasil »fiume Isonzo - Sacro alla Patria« (dobesedni prevod se glasi reka Soča - sveta za domovino). Pri vprašanju prevoda v slovenščino je služba ZaJezik predlagala, da bi se naziv reke spremenil v »Fiume Isonzo - sacro ai popoli«, torej reka Soča - svetinja narodov. Predlog pa pri družbi Autovie venete ni prodrl, zaradi česar je bilo teba priti do kompromisa. Služba ZaJezik, je za Primorski dnevnik pojasnil Livio Semolič, se je naposled v dogovoru z družbo Autovie venete obrnila na Centralni urad za slovenski jezik, ki je zadolžen za uradne prevode v slovenščino. Urad, ki ga vodi Erika Hrovatin, je tako predlagal, naj se prevod glasi »Soča - sveta reka«, v italijanščini torej »Isonzo - fiume sacro«. Italijansko tablo je tako pred kratkim nadomestil dvojezični napis.

Služba ZaJezik tačas na Goriškem sledi še trem drugim primerom uresničevanja vidne dvojezičnosti. Čeprav je območje precej majhno, je sogovornikov več: poleg družbe Autovie venete sta tu še družba Fvg strade in pa Občina Gorica. Fvg strade upravlja predel industrijske cone pri deželni cesti 117, ki iz glavnega pokopališča pelje proti križišču med Sovodnjami in Štandrežem. Tam so smerokazi izključno v italijanščini, prav tako samo v italijanščini so tudi na samem območju pri glavnem pokopališču. Na pomanjkanje slovenščine pred pokopališčem je pred časom v goriškem občinskem svetu opozoril tudi občinski svetnik Demokratske stranke David Peterin. Tretje vprašanje kateremu trenutno sledi služba ZaJezik, je tudi območje Pevme in Štmavra, kjer je še nekaj smerokazov samo v italijanščini.

Vidno dvojezičnost deloma tudi pogrešamo na območju državne ceste št. 55, ki iz Gorice pelje proti Jamljam. Že pred leti je pri družbi Anas posegla pravna služba Slovenske kulturno-gospodarske zveze, tako da so bile postavljene dvojezične table, a žal le na prvem delu državne ceste in sicer na območju sovodenjske občine. Pri Dolu, kjer se začenja območje doberdobske občine, slovenščina na tablah zmanjka. Na to je služba ZaJezik pred kratkim spet opozorila pristojne pri družbi Anas.