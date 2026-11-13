Reka Vipava poplavlja vzdolž celotnega toka na območjih pogostih poplav, sporoča Arso. V zgornjem in srednjem toku je njen pretok ustaljen, v spodnjem toku pa se še povečuje. Poplavljene površine se bodo večji del dneva še ohranjale in se začele v noči na soboto zmanjševati, opozarja Arso.

V občini Renče-Vogrsko so več cest zaprli zaradi poplav. Zaprte so cestne povezave Renče-Vogrsko v obe smeri in Renče-Bukovica (cesta mimo pokopališča v Bukovici). Pri domu upokojencev Gradišče nad Prvačino je vozišče poplavljeno, prav tako je poplavljena cesta za Vrtoče.

Vse udeležence v prometu Občina Renče-Vogrsko poziva, naj upoštevajo prometno signalizacijo, uporabljajo alternativne poti in se ne podajajo na poplavljena območja.