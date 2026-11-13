Odbojkar Gabrijel Černic ima za vzornika svojega brata

Iz torkove priloge Šport plus.

Gabrijel Černic je mlad odbojkar, ki obiskuje Znanstveni licej Simona Gregorčiča v Gorici. Odbojko trenira pri društvu Soča, kjer igra na mestu krila. V športu ga vodita vztrajnost in želja po napredku. Eden od dosežkov, na katerega je najbolj ponosen, je prestop društva iz C v B-ligo.

Ime in priimek: Gabrijel Černic.

Datum rojstva: 31. 5. 2010.

Kraj, v katerem živiš: Vrh

Šola, ki jo obiskuješ: Znanstveni licej Simona Gregorčiča v Gorici.

Matično in sedanje športno društvo: Soča.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Žgeb ali Chef.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Odbojka.

Kdo te je navdušil za tvoj sedanji šport? Moj brat Nikolaj.

V kateri vlogi igraš oz. katera je tvoja specializacija? Krilo.

Kaj ti je pri tvojem športu najbolj všeč? Družba.

Kaj ti je pri tvojem športu najtežje? Ostati koncentriran in ne se osredotočiti na napake.

Kaj bi ljudje, ki ne poznajo tvojega športa, morali vedeti o njem? Da je odbojka tudi mentalni šport.

Če bi lahko zamenjal eno pravilo v svoji športni disciplini, kaj bi? Spremenil bi ponovno na stara pravila.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? Treniram šest ur na teden in odigram dve tekmi.

Ali treniraš tudi samostojno (npr. poleg treningov v društvu)? Ko nimamo treningov, treniram večkrat pri sosedu.

Na kateri športni dosežek si najbolj ponosen in zakaj? Najbolj sem ponosen na prestop Soče iz C-lige v B-ligo. Čeprav nisem veliko igral, je bila lanska sezona zame neverjetna. Predvsem občutek, ko sem na vsaki tekmi videl polne tribune navijačev, je bil neverjeten.

Kaj te vsakič znova prepriča, da se odpraviš na trening? To, da mi redna prisotnost na treningih daje možnost, da tekmujem za mesto na igrišču v prvi ekipi.

Kdo te najbolj podpira na tvoji športni poti? Najbolj me podpirata tata in brat, seveda pa tudi navijači, ki so prisotni tako v dobrih kot v slabih trenutkih.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je ... Moj vzornik je moj brat, saj že od malega občudujem njegovo igro in borbenost.

Če bi lahko na kavo povabil eno osebo oziroma osebnost, kdo bi to bil? Povabil bi Mr. Beasta v upanju, da bi mi podaril denar, kot to dela v svojih videoposnetkih na Youtubu.

Kaj bi svetoval nekomu, ki bi se rad začel ukvarjati s tvojim športom? Svetoval bi mu, naj je potrpežljiv, ker rezultati pridejo šele po več letih treninga.

Imaš kakšen športni cilj, dosežek ali sanje? Želim si doživeti prestop v višjo kategorijo kot eden glavnih igralcev.

Kako bi se opisal v treh besedah? Simpatičen, lačen in len.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Prijaznost.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Na kebabu.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Doseganje dobrega rezultata.

Katero pesem si nazadnje poslušal? TEMPO od Big$tick.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijateljem? Film The Martian.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Zgodovina umetnosti.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Nisem še pomislil.

Katero supermoč bi rad imel? Teleportacijo.

Katere časopise listaš oziroma bereš? The New York Times.