Goljuf opeharil starejšo Goričanko

Pretvarjal se je, da je karabinjer, in na ta način v torek popoldne starejšo Goričanko prepričal, da mu je izročila zlatnino in dragulje. Goljuf je ženski povedal, da naj bi bili njeni dokumenti povezani z ropom oziroma da naj bi bilo njeno vozilo vpleteno v kaznivo dejanje. Na podlagi te izmišljene zgodbe jo je prepričal, da je pripravila nakit za domnevno preverjanje, nato pa se je pojavil pred njenimi vrati in pobral, kar je bilo dragocenega. V goljufijo sta bili sicer po vsej verjetnosti vpleteni dve osebi, mogoče tudi več.

Karabinjerji so v zadnjih dneh na Goriškem zabeležili še nekaj poskusov tovrstnih goljufij, ki pa so se zaradi prisebnosti žrtev in hitrega odziva karabinjerjev izjalovili. V enem od primerov v Gradišču so karabinjerji v dogovoru z žrtvijo celo pripravili zasedo v stanovanju. Goljufi so najverjetneje posumili, da jih čaka “presenečenje”, zato se na kraju niso pojavili.

Karabinjerji opozarjajo, da je tovrstnih poskusov goljufije vse več tudi na Goriškem. Zaradi tega s pokrajinskega karabinjerskega poveljstva vnovič opozarjajo občane, zlasti starejše in njihove svojce, naj bodo izjemno previdni. Pripadniki karabinjerjev in drugih policijskih oziroma varnostnih sil nikoli ne zahtevajo izročitve denarja, nakita ali drugih dragocenosti, ne po telefonu ne osebno. Prav tako ne obstajajo nikakršne varščine ali preverjanja domnevno ukradenih predmetov, zaradi katerih bi morali občani izročati svoje premoženje.

Ob sumljivem telefonskem klicu svetujejo, naj ljudje ne nasedajo zahtevam, ohranijo mirno kri in nemudoma prekinejo pogovor. Nato naj pokličejo številko 112 ter prijavijo dogodek ali opozorijo na sumljive osebe in vozila v bližini svojega doma.

Posebej pomembno je tudi, da mlajši družinski člani svoje starejše sorodnike redno opozarjajo na tovrstne prevare. Karabinjerji svetujejo, naj starejši ne odpirajo vrat neznancem, četudi se ti predstavijo na vljuden način in delujejo zaupanja vredno.