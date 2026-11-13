Vsak lahko prispeva knjigo za šolske knjižnice

Io leggo perché (Jaz berem, ker) je vsakoletna akcija, ki si prizadeva za bogatitev šolskih knjižnic in spodbuja bralno kulturo pri otrocih in mladih. V knjigarnah, ki so vključene v nabirko, lahko do 15. novembra vsakdo kupi katerokoli knjigo in jo pokloni šoli ali vrtcu, ki sodelujejo. Pobudnik projekta je združenje italijanskih založnikov AIE.

Pri projektu od leta 2018 sodeluje goriška Katoliška knjigarna, ki jo je mogoče obiskati od torka do sobote med 8.30 in 12.30 ter med 15.30 in 19. uro. K pobudi so pristopile drugostopenjske šole s slovenskim učnim jezikom iz Gorice, se pravi znanstveni, humanistični in klasični liceji Gregorčič-Trubar in tehniški zavodi Cankar-Vega-Zois. Med sodelujočimi so tudi prvostopenjska srednja šola Ivana Trinka in osnovne šole Frana Erjavca iz Štandreža, Ludvika Zorzuta iz Bračana, Josipa Abrama iz Pevme, Otona Župančiča iz Gorice in Petra Butkoviča Domna iz Sovodenj. Sodelujejo pa tudi vrtci Ringaraja in Sonček iz Gorice, Mavrica iz Bračana in Pika Nogavička iz Štandreža.

Letošnja, že enajsta izvedba pobude poteka pod geslom »Skupnost, ki raste« (Una comunità che cresce) in je namenjena obogatitvi šolskih knjižnic in širjenju dostopnosti knjig med najmlajšimi. Na državni ravni se je vanjo vključilo kar 30.610 šol in 4.004 vrtcev, skupno pa pobuda dosega več kot 4,4 milijona otrok in mladih. Sodeluje tudi 4.135 knjigarn, med katerimi lahko posamezniki izberejo tisto, ki je povezana z želeno šolo ali vrtcem.

Posebnost letošnje izvedbe je tudi prvič podeljeno častno pokroviteljstvo predsednika Republike Italije.