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Padavin še ni konec, kmalu močna burja in ohladitev

Hladna vremenska fronta bo na vreme pri nas vplivala do popoldanskih ali večernih ur

Darko Bradassi |
FJK |
13. nov. 2026 | 9:28
    Padavin še ni konec, kmalu močna burja in ohladitev
    Pogled z Vejne na Tržaški zaliv ob 9.15 (SPLETNA KAMERA CISAR)
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Hladna vremenska fronta bo na vreme pri nas vplivala do popoldanskih ali večernih ur. Še se bodo pojavljale padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Vmes niso izključeni krajevni nalivi. Količine padavin bodo ponekod lahko še precejšnje.

V prihodnjih urah bo zapihala burja, vdirati bo začel hladnejši severni zrak. Temperatura se bo začela naglo in občutno spuščati. Popoldne ali zvečer bodo padavine postopno ponehale. Ponoči se bo delno razjasnilo.

Jutri bo pretežno jasno. Jutro bo mrzlo. Pihala bo burja, ki bo čez dan slabela.

V nedeljo bo spremenljivo. Občasno bo ponekod lahko rahlo deževalo ali rosilo.

V ponedeljek kaže na oblačno vreme z občasnimi padavinami.

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