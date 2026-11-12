VREME
DANES
Četrtek, 12 november 2026
Iskanje
Smrt

Umrl je duhovnik Marijan Markežič

Slabost ga je obšla danes zjutraj po zajtrku v Zavodu sv. Družine v Gorici

Petra Ciglic |
Gorica |
12. nov. 2026 | 11:56
    Umrl je duhovnik Marijan Markežič
    Zlatomašnik Marijan Markežič (TIBALDI)( Daniele Tibaldi )
Dark Theme

Danes v jutranjih urah se je poslovil župnik Marijan Markežič, duhovnik, prosvetni delavec in dolgoletni soustvarjalec verskega ter kulturnega življenja Slovencev na Goriškem in v zamejstvu.

Slabost ga je obšla po zajtrku v Zavodu sv. Družine v Gorici. Takoj zatem so ga odpeljali v goriško bolnišnico, kjer je umrl, dva dni po svojem 75. rojstnem dnevu.

Rodil se je 10. novembra 1951 v Pregari pri Kopru. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1976, svoje duhovniško poslanstvo pa je večji del življenja opravljal na Goriškem. Kot kaplan in pozneje župnik je deloval v številnih slovenskih skupnostih, posebno pomemben pečat pa je pustil v Sovodnjah, Gabrjah in na Vrhu. S svojim delom je pomembno prispeval tudi k slovenski kulturni in prosvetni dejavnosti, verski vzgoji mladih ter ohranjanju slovenske narodne in verske dediščine. Sodeloval je pri obnovi cerkva, župnišč in slovenskih ustanov ter s svojim dolgoletnim delovanjem pomembno zaznamoval življenje slovenske skupnosti.

Junija letos je v Pevmi slovesno obhajal zlato mašo, petdeset let duhovništva, ob kateri so se mu številni predstavniki slovenske verske skupnosti na Goriškem zahvalili za njegovo dolgoletno delo in predanost.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: