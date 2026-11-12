Umrl je duhovnik Marijan Markežič

Danes v jutranjih urah se je poslovil župnik Marijan Markežič, duhovnik, prosvetni delavec in dolgoletni soustvarjalec verskega ter kulturnega življenja Slovencev na Goriškem in v zamejstvu.

Slabost ga je obšla po zajtrku v Zavodu sv. Družine v Gorici. Takoj zatem so ga odpeljali v goriško bolnišnico, kjer je umrl, dva dni po svojem 75. rojstnem dnevu.

Rodil se je 10. novembra 1951 v Pregari pri Kopru. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1976, svoje duhovniško poslanstvo pa je večji del življenja opravljal na Goriškem. Kot kaplan in pozneje župnik je deloval v številnih slovenskih skupnostih, posebno pomemben pečat pa je pustil v Sovodnjah, Gabrjah in na Vrhu. S svojim delom je pomembno prispeval tudi k slovenski kulturni in prosvetni dejavnosti, verski vzgoji mladih ter ohranjanju slovenske narodne in verske dediščine. Sodeloval je pri obnovi cerkva, župnišč in slovenskih ustanov ter s svojim dolgoletnim delovanjem pomembno zaznamoval življenje slovenske skupnosti.

Junija letos je v Pevmi slovesno obhajal zlato mašo, petdeset let duhovništva, ob kateri so se mu številni predstavniki slovenske verske skupnosti na Goriškem zahvalili za njegovo dolgoletno delo in predanost.