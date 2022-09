Rešili so ga pred deročo vodo

Danes nekaj pred 9. uro so gasilci prejeli klic iz Gradišča, kjer je 35-letni migrant ostal ujet ob temeljih mostu čez Sočo. Zgleda, da je moški prespal pod mostom ravno v noči, ko je pretok Soče hitro narastel kot posledica močnih padavin na Bovškem in Kobariškem.Migrant se spričo tako velike količine vode ni uspel vrniti izpod mostu na breg, saj je narasla reka povsem preplavila strugo, ki je bila celo poletje suha. Po prihodu gasilcev se je eden izmed njih z vitlom spustil do migranta pod mostom in ga zatem dvignil na varno, saj bi ga drugače reka, katere pretok je dopoldne še narastel, odnesla. Reševanje je trajalo približno 40 minut; med tem časom je bila deželna cesta št. 305, ki preko mostu povezuje Gradišče z Zagrajem, zaprta, tako da so na obeh straneh nastajali zastoji. Moški je bil ob zaključku reševanja v dobrem zdravstvenem stanju in ni potreboval zdravniške pomoči. Na kraj so prišli tudi karabinjerji.