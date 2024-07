Resnica prepričala žirijo in osvojila prvo nagrado (VIDEO)

Pesmi piše že več let, prvič pa je 18-letna Neja Volčič z Vrha posnela tudi videospot in se udeležila mednarodnega glasbenega festivala. Že s prvim poskusom je zadela v polno in z avtorsko pesmijo Resnica osvojila prvo nagrado v najstniški kategoriji 2. scene na 29. festivalu FeNS, to je največjemu mednarodnemu glasbenemu festivalu za mlade, ki ga prirejajo v Sloveniji.

Prve nagrade ni pričakovala

Glasbeni festival, ki poteka v Kopru na prireditvenem prostoru v Taverni, se je začel v četrtek, ko so predvajali najlepše videospote, v petek so bile na vrsti priredbe, v soboto je žirija ocenjevala avtorske pesmi in nastopila je tudi Neja. V nedeljo je prišel čas za nagrajevanje in lepo presenečenje: »Prve nagrade nisem pričakovala. Festivala se več pevcev in pevk udeležuje že veliko let, jaz pa sem doslej nastopila v glavnem v domači vasi in bližnji okolici ... tako da si sploh nisem predstavljala, da bodo nagradili ravno mene,« je povedala nagrajenka, ki se kitare in petja uči na Glasbeni matici v Gorici. Uspeha, nam je še zaupala, se zelo veseli, saj so ravno s petjem in glasbo povezane njene skrite sanje.

Neja je za pesem Resnica napisala tako glasbo kot besedilo, njen profesor kitare, Franko Reja, pa ji je predlagal, naj se udeleži glasbenega festivala v Kopru. Petja se nagrajenka uči pri profesorici Martini Feri.