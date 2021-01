Na sedežu sovodenjskega ribiškega društva Vipava zbirajo pomoč za žrtve potresa v Petrinji na Hrvaškem, in sicer posteljnino in odeje, hrano v konzervah in živila z dolgim rokom trajanja, poleg tega še mineralno vodo, šampone, higienske vložke, robčke in vlažne robčke in toaletni papir.

Akcija se je začela včeraj in se bo nadaljevala še danes, 10. januarja, ko bodo pomoč zbirali med 9. in 13. uro.