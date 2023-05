Ride Out, Gorica spet filmski set

Gorica je ponovno postala filmski set. V Raštelu in drugod po mestu so se pred nekaj leti lotili snemanja televizijske nadaljevanke Ride Out, ki jo bo sestavljalo šest epizod, posvečenih motociklističnim dirkam v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Snemanje vodi švedski režiser Simon Kaijser, sicer nadaljevanka pripoveduje življenjsko zgodbo finskega pilota Jarna Saarinena, ki je začel kot amater in se zatem ob podpori zaročenke Soili uveljavil med profesionalnimi dirkači. Leta 1972 je zmagal svetovno prvenstvo v kategoriji do 250 kubičnih centimetrov, številne oboževalce motociklističnih dirk so še zlasti navduševali njegovi dvoboji z italijanskim šampionom Giacomom Agostinijem. Saarinen se je smrtno ponesrečil med veliko nagrado Monze leta 1973. Nadaljevanka je koprodukcija helsinške družbe Funfar Oy, hrvaškega podjetja AntiTalent in goriške produkcijske hiše Staragara.it. Snemanje kadrov v Furlaniji - Julijski krajini se je začelo marca. Pri organizaciji vsega potrebnega je sodelovala deželna filmska komisija. Filmarji so bili na delu v hotelu Astoria in na gradeški plaži, v kavarni Tommaseo v Trstu, v središču Gorice, v Koprivnem, na gradu Spessa in ob slovensko-italijanski meji v Brdih. Pri snemanju je sodelovalo sto filmskih delavcev iz raznih držav, ki so ves ta čas bivali v raznih hotelih in drugih nastanitvenih obratih na Tržaškem in Goriškem. Večji del nadaljevanke Ride Out bodo sicer posneli na Finskem in v raznih drugih državah. Ogledati si jo bo mogoče prihodnje leto.

Halo na Trbiškem

Deželna filmska komisija trenutno sledi snemanju še ene filmske produkcije, in sicer na Trbiškem med Belopeškimi jezerom in Rabeljskim jezerom. Gre za serijo Halo, ki jo med Italijo, Madžarsko in Islandijo snema produkcijski gigant Paramount+. Serija je povzeta po istoimenski računalniški igrici iz leta 2001. V glavnih vlogah nastopata Paolo Schreiber in Natascha Mc Elhone. Med producenti nadaljevanke je tudi Steven Spielberg.

Kako snemanje filmov prispeva k turistični promociji, so včeraj poudarili v mediateki Ugo Casiraghi, kjer so predstavili spletni pordtal FVGFilm Location. Na naslovu www.cinematurismofvg.com je zbranih 90 filmov, televizijskih nadaljevank in videospotov, ki so bili posneti v Furlaniji-Julijski krajini.