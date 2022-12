Rock zadetek v polno

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici so zadeli v polno: na nedeljskem večernem koncertu in predstavitvi plošče Johnnyja Reeda z naslovom Thanks x nothing se je zbrala res velika množica večinoma mladih udeležencev, ki so uživali ob poslušanju glasbenega žanra, ki mu običajno nimamo priložnosti prisluhniti v gledaliških dvoranah.

V koncert je uvedel študent in publicist Simon Cotič, ki je publiki predstavil Erika Puriča – umetniško ime Johnny Reed – in njegov novi Ep (iz angleščine Extended play oziroma krajši album), ki je izšel že 18. septembra letošnjega leta in je v obliki plošče na voljo v barih Taverna Trebče, Taverna B’lunc in Bivium Alternative v Trstu. Erik je štiriindvajsetletni fant iz Repna, ki se z glasbo ukvarja že od šestega leta starosti. Najprej je diplomiral iz glasbene teorije in diatonične harmonike, kitaro pa je začel igrati zato, ker se je v tretjem razredu prvostopenjske srednje šole zagledal v Elvisa Presleya in v zasedbo The Beatles.

Najprej je s skupino Love guns igral po Krasu – že takrat so izdali nekaj pesmi –, in se je med tem vpisal tudi na konservatorij, ki ga potem ni zaključil. Kmalu se je skupina razšla, med pandemijo pa je s pomočjo Roka Dolenca dokončal nekatere pesmi, ki jih je sicer že imel na zalogi. Takoj na začetku je bil ljubitelj rocka, čeprav prvi štirje glasbeni singli – Our tree, I’m coming home, Stay away in Lost on you – ne spadajo ravno v to glasbeno zvrst. Po uspehu, ki so ga doživeli zgoraj omenjene pesmi, ki jim je na raznih platformah prisluhnilo kar nekaj ljudi, je na vrsto prišel Ep, ki so ga uradno predstavili v nedeljo – čeprav smo o njem že pisali pred nekaj dnevi – in vsebuje šest pesmi: Fuck anxiety, Street of broken hearts, I don’t care, Feeling alright, Just for you in Your clover.

Erik je s skupino Sick fools, ki ga je v nedeljo spremljala na odru in ki jo sestavljata brat Simon Purič na bas kitari in prijatelj Niko Gregori na bobnih, začel kar prepričljivo že takoj s prvo pesmijo. Poleg popevk iz plošče je skupina glasbenikov publiki zaigrala tudi nekaj pesmi iz svetovne glasbene zakladnice, nekatere izmed teh je zapela tudi pevka in gostja večera Giada Cecconi z umetniškim imenom Jade. Na oder je potem za klaviature stopil še Rok Dolenc.