Rodolfo Ziberna potrjen za župana Gorice

Občani Gorice so v drugem krogu lokalnih volitev za župana potrdili Rodolfa Ziberno, kandidata desne sredine. Zanj je glasovalo 6.372 oz. 52,23 odstotka upravičencev, medtem ko je za kandidatko leve sredine Lauro Fasiolo oddalo svoj glas 5.827 oz. 47,77 odstotka volivcev. V prvem krogu je Ziberna zbral 42,56 odstotka glasov, Fasiolo pa 31,37 odstotka, razlika je bila 1.664 glasov. V drugem krogu pa je dosedanji župan zbral 545 glasov več kot protikandidatka.

Goriški izid je bil najbolj pričakovan v Furlaniji - Julijski krajini, kjer so volitve potekale še v dveh manjših občinah. V kraju Azzano Decimo so dobili novega župana: zmagal je desnosredinski kandidat Massimo Piccini (3.971 oz. 61,15 odstotka glasov), poražen je bil Enrico Guin (2.523 oz. 38,85 odstotka glasov). V Codroipu pa je v boju za županski stolček s solidnim rezultatom prevladal Guido Nardini (3.621 oz. 59,61 odstotka glasov) in zmago odnesel kandidatu desnice Gianlucu Mauru (2.453 oz. 40,39 odstotka glasov).

V drugem krogu županskih volitev je bila v deželi FJK 43-odstotna volilna udeležba (25.294 od skupno 58.828 volivcev). V Gorici je na volišča šlo 41,59 odstotka upravičencev (12.513 od skupno 30.087). To je skoraj deset odstotnih točk manj kot v prvem krogu volitev pred dvema tednoma (51,13 odstotka oz. 15.383 volivcev). Pred petimi leti je v drugem krogu svoj glas oddalo 44,01 odstotka volivcev.

Na državni ravni se nedeljskih volilnih izidov veseli leva sredina, ki je svojega župana dobila v sedmih pokrajinskih glavnih mestih (tudi v Veroni, kjer je Damiano Tommasi pramagal Federica Sboarino). Desna stedina je osvojila štiri županske stolčke, dva župana pa sta izraz občanskih list.