Romjanski starši iščejo nov »dom«

Združenje staršev slovenske šole in vrtca v Romjanu išče nov dom. Obnovljeno vodstvo, ki je od ustanoviteljev združenja prevzelo štafeto lani poleti, ima namreč celo vrsto načrtov in kar prekipeva od idej, katerih cilj je nuditi podporo in trenutke druženja otrokom slovenskega vrtca in šole v ronški občini ter njihovim družinam, sedanji sedež – kontejner v Ulici Aeroporto št. 20 – pa za mnoge izmed njih ni primeren.

»Zabojnik, ki smo ga pred nekaj leti dobili od ronške občine, uporabljamo za seje in pevske vaje zbora Ensemble Romjan, ne pride pa v poštev za številne druge dejavnosti za otroke, ki jih izvajamo in bi jih radi v prihodnje še nadgradili. Problem je zlasti v pomanjkanju tekoče vode in sanitarij; za pomoč prosimo vsakogar, ki bi nam lahko pomagal do novih prostorov,« pravi Monica Carta, predsednica romjanskega združenja staršev. Njegovo vodenje je prevzela julija lani skupaj s podpredsednico Eliso Pauluzzi, blagajničarko Eleno Del Gallo, tajnico Cristino Giuressi in odgovorno za glasbene in kulturne dejavnosti, Damjano Colarich. V oporo in pomoč jim kot častna predsednica ostaja Damiana Kobal, dolgoletni steber združenja, ki opozarja, da je bila generacijska menjava nujno potrebna, saj so se v več kot dveh desetletjih delovanja potrebe družin in družbene razmere nasploh zelo spremenile: »Ko smo mi začeli, je slovenski vrtec obiskovala le peščica otrok, danes ima štiri oddelke in tudi šola je zelo številna.«