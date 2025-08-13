Rumeno zlato postaja spet popularno

Ali Goričani še kupujejo zlatnino? Kaj pa drage kamne? Se v Gorici birmancem še podarjajo zapestne ure? »Pred pandemijo je znašala vrednost zlata okrog 35 evrov na gram, danes presega 90 evrov na gram,«pravi Bruno Scatto, lastnik zlatarne Banco Oro v Morellijevi Ulici. Ko so se posla lotili, leta 1987, je bilo zlatarn v Gorici kar 22, nadalje pravi zlatar, in dodaja, da jih danes obratuje manj kot polovica. Nekatere so se usmerile v prodajanje in popravljanje ur. Tako je na primer trgovina Cronomarket Giannija Oleotta na Korzu Italia. Med najstarejšimi zlatarnami pa je urarna in zlatarna Šuligoj v Ulici Carducci, katere lastnik je Aleš Šuligoj.

»Cene zlata so postale nedosegljive,« pravi Gianni Oleotto iz trgovine Cronomarket in razlaga, da se v zadnjih letih zlatnina kvečjemu prodaja, ne pa kupuje. Zaradi bogate in raznolike ponudbe ur in nakita po ne pretiranih cenah, je za mnoge Goričane in prebivalce okolice trgovina na Korzu Italije oporna točka. Tukaj nudijo sicer malo zlatnine, več imajo izdelkov iz srebra ali nerjavečega nakitnega jekla.

Da glede prodaje zlata ni primerjave s preteklostjo, se strinja tudi Bruno Scatto. »Pred tridesetimi leti so bili zelo popularni kompleti zlate debele verižice in zapestnice. Prodajali smo po en komplet na teden v vrednosti 5 milijonov lir,« pravi zlatar. Danes se prodajajo le še tanke verižice, tako zaradi povišanih cen zlata kot zaradi mode. »Vse bolj moderno spet postaja rumeno zlato,« pa pojasnjuje Aleš Šuligoj, ki prav tako beleži v zadnjih letih znaten padec v prodaji zlatnine.

Tudi nakit se je spremenil. Izdelujejo se le še drobni izdelki, saj stane vsak gram celo premoženje. Kar veliko strank pa se je odločilo, da svojo staro zlatnino predela v novo. »Po novem si tudi mnogi pari poročne prstane izdelajo iz starega zlatega nakita,« pravi Scatto, ki ugotavlja, da kar veliko ljudi vlaga v zlato. Ob nakupu in prodaji naložbenega zlata se zlatar pri priči telefonsko pozanima za trenutno ceno, nato pa kupec sprejme ali zavrne. Nekoč se je veliko prodajalo v božičnem času. »Odprti smo bili od konca novembra do božičnega dne« razlaga Aleš Šuligoj. Sedaj se prodaja bolj v obdobju, ko so obhajila in birme. Kljub visoki ceni se ob takih priložnostih zlatnina še kupuje.